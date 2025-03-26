Кривий Ріг у ніч проти 26 березня зазнав масованої атаки російських дронів типу “Shahed”.
Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.
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Масована атака “Шахедів” на Кривий Ріг: що треба знати
Як зазначається, в місті пролунало щонайменше 15 вибухів.
“Масова атака “Шахедами”. Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо...”, − заявив Вілкул.
Пізніше, о 00:21, він додав, що внаслідок атаки є значні руйнування, але обійшлося без жертв.
Раніше Повітряні сили попереджали про рух російських ударних безпілотників у бік Кривого Рогу з південного напрямку.
Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини
Вчора вночі щонайменше 14 російських ударних безпілотників типу “Shahed” атакували Ізюм у Харківській області.
Обстріли України день за днем 03-26-2025
Інформація про постраждалих відсутня.
Водночас двоє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Запорізького району з боку російських військ. Медики надали пораненим усю необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.
Нещодавно російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 100 поранених.