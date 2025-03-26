Кривий Ріг у ніч проти 26 березня зазнав масованої атаки російських дронів типу “Shahed”. 

Про це повідомив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Масована атака “Шахедів” на Кривий Ріг: що треба знати

Як зазначається, в місті пролунало щонайменше 15 вибухів.

“Масова атака “Шахедами”. Щонайменше 15 вибухів. Все розуміємо, всі працюємо...”, − заявив Вілкул.

Advertisement

Пізніше, о 00:21, він додав, що внаслідок атаки є значні руйнування, але обійшлося без жертв.

Раніше Повітряні сили попереджали про рух російських ударних безпілотників у бік Кривого Рогу з південного напрямку.

Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини

Вчора вночі щонайменше 14 російських ударних безпілотників типу “Shahed” атакували Ізюм у Харківській області.

Обстріли України день за днем 03-26-2025
Більше по темі

Обстріли України день за днем 03-26-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Інформація про постраждалих відсутня.

Водночас двоє людей дістали поранення внаслідок обстрілу Запорізького району з боку російських військ. Медики надали пораненим усю необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Нещодавно російська армія завдала ракетного удару по центру міста Суми. Є пошкодження будівель, понад 100 поранених.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Росія відновила польоти літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50У
Стів Браун
бер. 18
Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло троє людей
Київ Пост
бер. 23
Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули батько і його донька
Київ Пост
бер. 22
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни
Київ Пост
бер. 22
Більше про Обстріли України
ППО України збила 78 БпЛА, ще 34 дрони-імітатори локаційно втрачені Обстріли України
ППО України збила 78 БпЛА, ще 34 дрони-імітатори локаційно втрачені
Київ Пост
1д тому
Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини Харків
Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини
Київ Пост
1д тому
Обстріли України день за днем 03-25-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-25-2025
Київ Пост
1д тому
За три роки війни відновили близько тисячі медзакладів, пошкоджених Росією Обстріли України
За три роки війни відновили близько тисячі медзакладів, пошкоджених Росією
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Сили оборони збили 56 дронів, ще 48 дронів-імітаторів локаційно втрачені Обстріли України
Сили оборони збили 56 дронів, ще 48 дронів-імітаторів локаційно втрачені
Київ Пост
4г тому
Україна надала США перелік енергооб’єктів, по яких Росія не має бити Росія
Україна надала США перелік енергооб’єктів, по яких Росія не має бити
Київ Пост
5г тому
Обстріли України день за днем 03-26-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-26-2025
Київ Пост
13г тому
Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум: понад 100 постраждалих Суми
Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум: понад 100 постраждалих
Київ Пост
1д тому
" Попередній Хроніка війни в Україні. 26 березня: ЗСУ продовжують стримувати активний наступ РФ
Далі » Україна надала США перелік енергооб’єктів, по яких Росія не має бити