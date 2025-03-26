В ніч проти 26 березня противник атакував територію України 117-ма ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Нічна атака РФ: Україна збила 56 дронів
Росія атакувала Україну 117 ударними БпЛА й дронами-імітаторами з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в Криму.
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Українське небо захищали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Підтверджено збиття 56 БпЛА, ще 48 дронів-імітаторів локаційно втрачені.
Наслідки атаки зафіксовані у Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.
Обстріли України день за днем 03-26-2025
Атака дронів на Черкащину: ППО збила 12 дронів
Вночі 25 березня російські безпілотники атакували Черкаську область, при цьому більшість ударних дронів була спрямована на обласний центр.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БпЛА.
Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, де виникла пожежа (вже ліквідована). Також уламки дрона пошкодили складські приміщення приватного підприємства.
Постраждалих серед населення немає.
Оперативні служби продовжують обстеження території, додав Табурець.