В ніч проти 26 березня противник атакував територію України 117-ма ударними безпілотниками типу Shahed і дронами-імітаторами різних типів, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Нічна атака РФ: Україна збила 56 дронів

Росія атакувала Україну 117 ударними БпЛА й дронами-імітаторами з напрямків Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в Криму. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Українське небо захищали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Advertisement

Підтверджено збиття 56 БпЛА, ще 48 дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Наслідки атаки зафіксовані у Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Обстріли України день за днем 03-26-2025
Більше по темі

Обстріли України день за днем 03-26-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Атака дронів на Черкащину: ППО збила 12 дронів

Вночі 25 березня російські безпілотники атакували Черкаську область, при цьому більшість ударних дронів була спрямована на обласний центр.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Сили протиповітряної оборони знищили 12 ворожих БпЛА.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури, де виникла пожежа (вже ліквідована). Також уламки дрона пошкодили складські приміщення приватного підприємства.

Advertisement

Постраждалих серед населення немає.

Оперативні служби продовжують обстеження території, додав Табурець.

Київ Пост
Київ Пост
ПОПУЛЯРНІ
Росія відновила польоти літака дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50У
Стів Браун
бер. 18
Внаслідок масованої атаки на Київ загинуло троє людей
Київ Пост
бер. 23
Внаслідок обстрілу Запоріжжя загинули батько і його донька
Київ Пост
бер. 22
Сили ППО збили 100 дронів, якими атакували росіяни
Київ Пост
бер. 22
Більше про Обстріли України
ППО України збила 78 БпЛА, ще 34 дрони-імітатори локаційно втрачені Обстріли України
ППО України збила 78 БпЛА, ще 34 дрони-імітатори локаційно втрачені
Київ Пост
1д тому
Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини Харків
Російські “Шахеди” налетіли на житлові райони Запоріжжя та Харківщини
Київ Пост
1д тому
Обстріли України день за днем 03-25-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-25-2025
Київ Пост
1д тому
За три роки війни відновили близько тисячі медзакладів, пошкоджених Росією Обстріли України
За три роки війни відновили близько тисячі медзакладів, пошкоджених Росією
Київ Пост
1д тому
Читати далі
Україна надала США перелік енергооб’єктів, по яких Росія не має бити Росія
Україна надала США перелік енергооб’єктів, по яких Росія не має бити
Київ Пост
5г тому
Російські “Шахеди” масовано налетіли на Кривий Ріг Обстріли України
Російські “Шахеди” масовано налетіли на Кривий Ріг
Київ Пост
6г тому
Обстріли України день за днем 03-26-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 03-26-2025
Київ Пост
13г тому
Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум: понад 100 постраждалих Суми
Армія РФ завдала ракетного удару по центру Сум: понад 100 постраждалих
Київ Пост
1д тому
" Попередній Кремль опублікував список об’єктів енергетики, по яких Україні не можна бити
Далі » Росія обурена тим, що США обговорюють питання передачі контролю над ЗАЕС