Кремль стверджує, що було узгоджено список українських та російських енергетичних об’єктів, які не підлягають атакам у рамках домовленостей про припинення вогню.

Список було опубліковано у вівторок, 25 березня.

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Кремль назвав енергооб’єкти, які мають бути захищені від ударів України

Згідно з інформацією, поширеною Кремлем, до переліку об’єктів, на які нібито поширюється заборона ударів, входять:

  • Нафто- і газогони, сховища та насосні станції.
  • Об’єкти виробництва та передачі електроенергії (електростанції, підстанції, трансформатори, розподільники).
  • Атомні електростанції.
  • Дамби гідроелектростанцій.

У Кремлі заявляють, що цей список був узгоджений між американською та російською сторонами.

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Україна надала США перелік енергооб’єктів, по яких Росія не має бити

Україна передала США список своїх енергетичних об’єктів, які, на її думку, не повинні зазнавати ударів, у контексті американської пропозиції щодо припинення атак на енергоінфраструктуру.

Ініціатива США базується на позиції “ми не вражаємо їхню енергетику − вони не вражають нашу енергетику”.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тиша на морі та припинення вогню по енергетичних об’єктах мають розпочатися з моменту публікації заяви США про підсумок переговорів з Україною та Росією у Саудівській Аравії.

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Зеленський зауважив, що режим часткового припинення вогню настає після публікації заяви США і для цього не потрібно підписувати додатковий документ. 

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