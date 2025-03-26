Міністерство закордонних справ РФ заявило, що не передасть Запорізьку АЕС Україні чи будь-якій іншій країні, оскільки вважає її “російським ядерним об’єктом”.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

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Росія не віддасть ЗАЕС Україні: заява МЗС РФ

У МЗС РФ також стверджують, що персонал станції – громадяни Росії, чиїми життями “не можна грати”.

“Спільна експлуатація станції з якоюсь державою неприпустима”, – йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства, яку цитує ТАСС.

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Трамп запропонував Зеленському передати ЗАЕС у власність США

Під час телефонної розмови 19 березня президент США Дональд Трамп запропонував передати українські АЕС у власність США, стверджуючи, що це було б “найкращим захистом” для них.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову на онлайн-брифінгу 19 березня, уточнив, що йшлося лише про відновлення роботи окупованої Запорізької АЕС.

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Провідні балтійські дипломати зустрілися з Рубіо, щоб закликати продовжити допомогу Україні та посилити тиск на Росію для досягнення стійкого миру.

Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.

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