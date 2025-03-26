Міністерство закордонних справ РФ заявило, що не передасть Запорізьку АЕС Україні чи будь-якій іншій країні, оскільки вважає її “російським ядерним об’єктом”.

Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

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Росія не віддасть ЗАЕС Україні: заява МЗС РФ

У МЗС РФ також стверджують, що персонал станції – громадяни Росії, чиїми життями “не можна грати”.

“Спільна експлуатація станції з якоюсь державою неприпустима”, – йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства, яку цитує ТАСС.

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Трамп запропонував Зеленському передати ЗАЕС у власність США

Під час телефонної розмови 19 березня президент США Дональд Трамп запропонував передати українські АЕС у власність США, стверджуючи, що це було б “найкращим захистом” для них.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи розмову на онлайн-брифінгу 19 березня, уточнив, що йшлося лише про відновлення роботи окупованої Запорізької АЕС.

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Під час розмови обговорювалося припинення вогню. Зеленський підтримав пропозицію США про безумовне припинення вогню на лінії фронту, а також ініціативу щодо припинення ударів по енергетичній та іншій цивільній інфраструктурі.