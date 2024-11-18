Обстріли України день за днем 11-18-2024

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Наразі повідомляється про щонайменше 11 загиблих і 89 постраждалих.
Ввечері 17 листопада ворог вдарив балістичною ракетою по багатоповерховому житловому будинку в Сумах, повідомили в.о. міського голови Сум, ДСНС, ОВА, місцева прокуратура.
О 8:47 ДСНС України повідомила про збільшення кількості постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці до 89 осіб.
Росія зосередила сили на прориві оборони ЗСУ на двох напрямках, Байден дозволив Україні використовувати ATACMS для ударів углиб РФ, російська балістика поцілила в житловий будинок у Сумах.
За 17 листопада зафіксовано 134 бойові зіткнення, повідомляє Генштабу ЗСУ.
Ворог запустив 130 ракет, завдав 61 авіаудар із використанням 98 керованих авіабомб і застосував понад 700 "Шахедів", а також завдав понад 3,5 тис. артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.