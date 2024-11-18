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LIVE Обстріли України Updated 22хв тому

Обстріли України день за днем 11-18-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 11-18-2024
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Київ Пост
1г тому

Росіяни вдарили балістичною ракетою по житловій багатоповерхівці в Сумах

Росіяни вдарили балістичною ракетою по житловій багатоповерхівці в Сумах
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Київ Пост
22хв тому

Наразі повідомляється про щонайменше 11 загиблих і 89 постраждалих.

Ввечері 17 листопада ворог вдарив балістичною ракетою по багатоповерховому житловому будинку в Сумах, повідомили в.о. міського голови Сум, ДСНС, ОВА, місцева прокуратура.

Масована атака на Суми: ракета вдарила по житловому будинку

О 8:47 ДСНС України повідомила про збільшення кількості постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці до 89 осіб.

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Хроніка війни в Україні. 18 листопада: «Ударів завдають не словами»

Хроніка війни в Україні. 18 листопада: «Ударів завдають не словами»
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Тимур Дубовик
1г тому

Росія зосередила сили на прориві оборони ЗСУ на двох напрямках, Байден дозволив Україні використовувати ATACMS для ударів углиб РФ, російська балістика поцілила в житловий будинок у Сумах.

За 17 листопада зафіксовано 134 бойові зіткнення, повідомляє Генштабу ЗСУ.

Росія атакує Курахівський та Покровський напрямки: 134 бої за добу

Ворог запустив 130 ракет, завдав 61 авіаудар із використанням 98 керованих авіабомб і застосував понад 700 "Шахедів", а також завдав понад 3,5 тис. артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.

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