Російські армія завдала удару зі ствольної артилерії по житловому кварталу Костянтинівки Донецької області.

Внаслідок удару двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень, повідомив Офіс генерального прокурора.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Обстріл Костянтинівки 18 листопада - що відомо

У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки. Від травм, несумісних із життям, загинули жінка та чоловік.

Поранення дістали ще один чоловік та жінка похилого віку, які в момент обстрілу перебували надворі. Поранені отримали медичну допомогу.

Advertisement

Російським вогнем у місті пошкоджені фасади житлових будинків й автомобілі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси: 10 загиблих та 43 поранених

18 листопада близько 12:00 російська армія атакувала Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку збила протиповітряна оборона.

Більше по темі Обстріли України день за днем 11-18-2024 Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - написали у ПС.

Відомо про 10 загиблих та 43 поранених. Читайте про атаку на Південну Пальміру у матеріалі Kyiv Post.