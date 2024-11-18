Російські армія завдала удару зі ствольної артилерії по житловому кварталу Костянтинівки Донецької області.

Внаслідок удару двоє людей загинули, ще двоє дістали поранень, повідомив Офіс генерального прокурора.

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Обстріл Костянтинівки 18 листопада - що відомо

У зоні ураження опинилися багатоквартирні будинки. Від травм, несумісних із життям, загинули жінка та чоловік.

Поранення дістали ще один чоловік та жінка похилого віку, які в момент обстрілу перебували надворі. Поранені отримали медичну допомогу.

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Російським вогнем у місті пошкоджені фасади житлових будинків й автомобілі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). Триває досудове розслідування.

РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Одеси: 10 загиблих та 43 поранених

18 листопада близько 12:00 російська армія атакувала Одесу балістичною ракетою «Іскандер-М», яку збила протиповітряна оборона.

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Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

"На жаль, збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя. Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", - написали у ПС.

Відомо про 10 загиблих та 43 поранених. Читайте про атаку на Південну Пальміру у матеріалі Kyiv Post.

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