Росія зосередила сили на прориві оборони ЗСУ на двох напрямках, Байден дозволив Україні використовувати ATACMS для ударів углиб РФ, російська балістика поцілила в житловий будинок у Сумах.

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Станом на 23:27 ДСНС повідомила про 10 загиблих і 51 пораненого внаслідок обстрілу. Постраждали п’ятеро дітей.

Сумська ОВА о 00:36 повідомила , що ворог завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі Сум.

Станом на 07:25 18 листопада, за даними в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, кількість загиблих внаслідок російського удару становить 11 людей, а поранених − 68.

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О 8:47 ДСНС України повідомила про збільшення кількості постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці до 89 осіб.

Ввечері 17 листопада ворог вдарив балістичною ракетою по багатоповерховому житловому будинку в Сумах, повідомили в.о. міського голови Сум, ДСНС, ОВА, місцева прокуратура.

Сумська прокуратура о 22:47 зазначила, що серед загиблих є двоє дітей: 9-річний хлопчик і 14-річна дівчина.

Президент України Володимир Зеленський засудив черговий удар по житловій багатоповерхівці.

Раніше, о 22:17, прокуратура зазначала, що ворог вдарив о 20:37. Пошкоджені щонайменше десять житлових будинків та автомобілі.

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Росія вдарила КАБами по Сумщині: пошкоджена цивільна інфраструктура

Увечері 6 листопада росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Шосткинського району Сумської області.

Удар відбувся близько 22:00. Для цього росіяни використали дві керовані авіабомби, вдаривши ними по Ямпільській громаді.

Через обстріл загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, а поранень дістала 53-річна працівниця Укрзалізниці.