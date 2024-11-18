Ввечері 17 листопада ворог вдарив балістичною ракетою по багатоповерховому житловому будинку в Сумах, повідомили в.о. міського голови Сум, ДСНС, ОВА, місцева прокуратура.
Масована атака на Суми: ракета вдарила по житловому будинку
О 8:47 ДСНС України повідомила про збільшення кількості постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівці до 89 осіб.
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Станом на 07:25 18 листопада, за даними в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря, кількість загиблих внаслідок російського удару становить 11 людей, а поранених − 68.
Сумська ОВА о 00:36 повідомила, що ворог завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі Сум.
Станом на 23:27 ДСНС повідомила про 10 загиблих і 51 пораненого внаслідок обстрілу. Постраждали п’ятеро дітей.
Пошкоджено скління вікон шести десятиповерхових будинків, знищено чотири автомобілі, евакуйовані 400 осіб.
Хроніка війни в Україні. 18 листопада: «Ударів завдають не словами»
Сумська прокуратура о 22:47 зазначила, що серед загиблих є двоє дітей: 9-річний хлопчик і 14-річна дівчина.
Президент України Володимир Зеленський засудив черговий удар по житловій багатоповерхівці.
Раніше, о 22:17, прокуратура зазначала, що ворог вдарив о 20:37. Пошкоджені щонайменше десять житлових будинків та автомобілі.
Росія вдарила КАБами по Сумщині: пошкоджена цивільна інфраструктура
Увечері 6 листопада росіяни завдали авіаційного удару по цивільній інфраструктурі Шосткинського району Сумської області.
Удар відбувся близько 22:00. Для цього росіяни використали дві керовані авіабомби, вдаривши ними по Ямпільській громаді.
Через обстріл загинула 33-річна співробітниця автозаправної станції, а поранень дістала 53-річна працівниця Укрзалізниці.