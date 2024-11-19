Обстріли України день за днем 11-19-2024

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Рятувальні роботи тривають, а під завалами можуть перебувати люди.
Увечері, 18 листопада, російські дрони влучили в гуртожиток у Глухові Сумської області, повідомила Сумська ОВА.
Росіяни атакували один із гуртожитків у Глухові.
30 дронів були локаційно втрачені в регіонах України.
У ніч проти 19 листопада Сили оборони знищили 51 із 87 безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
87 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська й Орла в Росії, а також із окупованого Криму.
Відбулося 135 боїв за добу; США дозволили Україні бити ракетами дальністю до 300 км углиб Росії, ЄС передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів; Росія вдарила по багатоповерхівці в Глухові.
За 17 листопада зафіксовано 135 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень біля Вовчанська, але ворог не зміг прорвати оборону.