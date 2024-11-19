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LIVE Обстріли України Updated 33хв тому

Обстріли України день за днем 11-19-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 11-19-2024
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Київ Пост
33хв тому

Російські дрони налетіли на гуртожиток у Глухові: є загиблі та поранені

Російські дрони налетіли на гуртожиток у Глухові: є загиблі та поранені
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Київ Пост
33хв тому

Рятувальні роботи тривають, а під завалами можуть перебувати люди.

Увечері, 18 листопада, російські дрони влучили в гуртожиток у Глухові Сумської області, повідомила Сумська ОВА.

Російський удар по гуртожитку в Глухові − подробиці

Росіяни атакували один із гуртожитків у Глухові.

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ППО вночі знищила 51 російський ударний безпілотник

ППО вночі знищила 51 російський ударний безпілотник
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Київ Пост
57хв тому

30 дронів були локаційно втрачені в регіонах України.

У ніч проти 19 листопада Сили оборони знищили 51 із 87 безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 18-19 листопада − подробиці

87 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська й Орла в Росії, а також із окупованого Криму. 

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Хроніка війни в Україні. 19 листопада: «Це не так і багато, якщо говорити про відстань»

Хроніка війни в Україні. 19 листопада: «Це не так і багато, якщо говорити про відстань»
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Тимур Дубовик
2г тому

Відбулося 135 боїв за добу; США дозволили Україні бити ракетами дальністю до 300 км углиб Росії, ЄС передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів; Росія вдарила по багатоповерхівці в Глухові.

За 17 листопада зафіксовано 135 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія атакує на Курахівському і Покровському напрямках: 135 боїв за добу

На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень біля Вовчанська, але ворог не зміг прорвати оборону.

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