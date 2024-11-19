30 ворожих дронів локаційно втрачені в регіонах України, а один досі перебуває в повітряному просторі країни.

БпЛА збивали в Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

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87 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська й Орла в Росії, а також із окупованого Криму.

У ніч проти 19 листопада Сили оборони знищили 51 із 87 безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч на 14 листопада Сили оборони знешкодили 21 із 59 російських безпілотників різного типу.

Під час масованої атаки у неділю, 17 листопада, російські війська запустили по Україні близько 120 ракет та 90 дронів.

Протиповітряна оборона збила понад 140 ворожих цілей. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні.

Це була восьма масована атака на енергетичні підприємства за цей рік.