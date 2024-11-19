У ніч проти 19 листопада Сили оборони знищили 51 із 87 безпілотників різного типу, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака дронів на Україну 18-19 листопада − подробиці

87 дронів типу Shahed і дронів невстановленого типу летіли з Курська й Орла в Росії, а також із окупованого Криму. 

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БпЛА збивали в Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях.

30 ворожих дронів локаційно втрачені в регіонах України, а один досі перебуває в повітряному просторі країни.

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Останні повітряні атаки на Україну − що треба знати

У ніч на 14 листопада Сили оборони знешкодили 21 із 59 російських безпілотників різного типу.

Під час масованої атаки у неділю, 17 листопада, російські війська запустили по Україні близько 120 ракет та 90 дронів

Протиповітряна оборона збила понад 140 ворожих цілей. Ціллю ворога була енергетична інфраструктура по всій Україні. 

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