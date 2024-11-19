Увечері, 18 листопада, російські дрони влучили в гуртожиток у Глухові Сумської області, повідомила Сумська ОВА.

Російський удар по гуртожитку в Глухові − подробиці

Росіяни атакували один із гуртожитків у Глухові.

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Як зазначається, ворог спрямував на мирних жителів два ударних БпЛА типу Shahed.

"12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дітей", - йдеться в новому повідомленні за 13:00 від рятувальників. 

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Наразі відомо також про 13 постраждалих унаслідок нальоту.

Згодом, об 11:54 пресслужба ДСНС оновила дані. Наразі повідомляється про 11 загиблих унаслідок дронового нальоту.

Рятувальники ДСНС повідомили, що станом на 10:55 внаслідок атаки кількість загиблих у Глухові вже 10 людей, постраждалих − 13, а під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебувають троє осіб.

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Пресслужба ДСНС о 10:05 зазначила, що кількість загиблих у Глухові збільшилася до 9 людей.

За даними ДСНС України, внаслідок ворожої атаки загинули 8 людей, з них 1 дитина. Кількість постраждалих наразі становить 12 осіб.

Президент України Володимир Зеленський о 8:31 19 листопада своєю чергою опублікував відео ліквідації наслідків нальоту безпілотників. За його словами, кількість загиблих збільшилася до 7.

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О 1:40 Суспільне зазначило, що дрони влучили в житлову багатоповерхівку.

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Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці в Сумах: 12 загиблих і 84 поранених

Ввечері 17 листопада ворог вдарив балістичною ракетою по багатоповерховому житловому будинку в Сумах.

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумах зросла до 12. Серед них − дві дитини.

Постраждали 84 мешканці багатоповерхівок. Вони отримують меддопомогу.

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