Увечері, 18 листопада, російські дрони влучили в гуртожиток у Глухові Сумської області, повідомила Сумська ОВА.

Російський удар по гуртожитку в Глухові − подробиці

Росіяни атакували один із гуртожитків у Глухові.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Як зазначається, ворог спрямував на мирних жителів два ударних БпЛА типу Shahed.

"12 людей загинули під завалами частково зруйнованого гуртожитку у Глухові, серед них 1 дитина. 11 постраждало, серед них 2 дітей", - йдеться в новому повідомленні за 13:00 від рятувальників.

Advertisement

Наразі відомо також про 13 постраждалих унаслідок нальоту.

Згодом, об 11:54 пресслужба ДСНС оновила дані. Наразі повідомляється про 11 загиблих унаслідок дронового нальоту.

Рятувальники ДСНС повідомили, що станом на 10:55 внаслідок атаки кількість загиблих у Глухові вже 10 людей, постраждалих − 13, а під завалами частково зруйнованої будівлі гуртожитку, ймовірно, перебувають троє осіб.

Більше по темі Обстріли України день за днем 11-19-2024 Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Пресслужба ДСНС о 10:05 зазначила, що кількість загиблих у Глухові збільшилася до 9 людей.

За даними ДСНС України, внаслідок ворожої атаки загинули 8 людей, з них 1 дитина. Кількість постраждалих наразі становить 12 осіб.