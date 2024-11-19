Наразі в Чорному морі перебувають 6 російських кораблів, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет, а в Середземному морі є 3 кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Станом на 7:35 19 листопада ЗСУ знищили 1610 солдатів ворожої армії, знищили 17 танків, 33 БМП, 46 артилерійських систем, 38 БпЛА, 1 крилату ракету, 17 одиниць спецтехніки та 120 одиниць автомобільної техніки та цистерн із ПММ.

ЗСУ вдалося відбити 6 атак, ще 8 тривають і досі.

На Времівському напрямку Росія намагається отримати позиції в районах Трудового, Роздольного, Макарівки, Рівнополя та Новодарівки.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 1 000 днів, тож Kyiv Post нагадує про деякі з найбільш визначальних моментів жорстокої окупації та доблесної оборони всупереч усім обставинам.

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На Курахівському напрямку було 26 бойових зіткнень біля Берестки, Сонцівки, Вознесенки, Дального, Єлизаветівки, Катеринівки й Антонівки. Відбито 16 атак, а ще 10 продовжуються.

На Покровському напрямку росіяни 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Пустинки й Новоолексіївки.

На Торецькому напрямку ворог чотири рази намагався наступати біля Торецька та Щербинівки, однак прориву оборони вдалося уникнути.

На Лиманському напрямку російські війська 4 рази намагалися просунутися в напрямках Новолюбівки, Торського й Білогорівки.

На Куп’янському напрямку ворог 9 разів намагався витіснити ЗСУ з позицій біля Кругляківки та Лозового.

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На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень біля Вовчанська, але ворог не зміг прорвати оборону.

США дозволили Україні використовувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб РФ

США дозволили Україні застосувати ракети дальністю до 300 км для ударів углиб Росії, пише Європейська правда, цитуючи керівника дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля.

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"Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, однак це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили його зараз, а не до виборів, я не знаю", − додав Боррель.

За його словами, очільники МЗС ЄС поки не ухвалили спільне рішення щодо скасування обмежень на застосування західної зброї по території Росії.

Як зауважив Боррель, кожна країна має ухвалювати рішення самостійно.

ЄС передав Україні мільйон боєприпасів − подробиці

Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів, повідомив Жозеп Боррель.

"Ми виконали наше зобовʼязання щодо надання Україні мільйона боєприпасів, і до кінця зими підготуємо ще 75 тисяч українських солдатів", − повідомив Боррель.

Наразі Євросоюз ЄС надав Україні зброю на 45 млрд євро.

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Водночас євродипломат зауважив, що рівень допомоги недостатній для зміни перебігу бойових дій на користь України.

"Зараз в Україні одна із найскладніших ситуацій із весни 2022 року", − наголосив Боррель.

Росія вдарила по багатоквартирному будинку в Глухові

Ввечері 18 листопада РФ атакувала гуртожиток у Глухові Сумської області, повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

Ворог вдарив по гуртожитку двома "Шахедами".

Наразі відомо про шістьох загиблих, серед яких є одна дитина. Ще 12 людей дістали поранень.

У цей же вечір у Запоріжжі гриміли вибухи − Росія запустила щонайменше 10 ударних дронів.

Унаслідок нальоту постраждала цивільна інфраструктура, а понад 10 тис. абонентів залишились без світла. Без енергопостачання лишилися котельні та лікарня.