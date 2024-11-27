Знайти

UK

arrow
Kador Group

UK

arrow
LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 11-27-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 11-27-2024
...
Київ Пост
1г тому

Українська ППО вночі збила майже 40 російських безпілотників

Українська ППО вночі збила майже 40 російських безпілотників
...
Київ Пост
1г тому

Ще майже 50 ворожих ударних дронів були локаційно втрачені.

У ніч на 27 листопада ППО України збила 36 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 26-27 листопада − подробиці

89 ворожих безпілотників летіли з напрямків Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Читати далі

Хроніка війни в Україні. 26 листопада: «Для переговорів з позиції сили»

Хроніка війни в Україні. 26 листопада: «Для переговорів з позиції сили»
...
Тимур Дубовик
2г тому

США постачатимуть допомогу Україні до кінця каденції Байдена, ЗСУ відбивають понад 200 атак росіян за добу, у Києві уламки ворожого "Шахеда" пошкодили об’єкт нежитлової інфраструктури.

За 26 листопада зафіксували 208 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивають понад 200 атак росіян

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська, усі атаки відбито українськими захисниками.

Читати далі