Обстріли України день за днем 11-27-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Ще майже 50 ворожих ударних дронів були локаційно втрачені.
У ніч на 27 листопада ППО України збила 36 ударних БпЛА, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
89 ворожих безпілотників летіли з напрямків Орел, Брянськ, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у Росії.
США постачатимуть допомогу Україні до кінця каденції Байдена, ЗСУ відбивають понад 200 атак росіян за добу, у Києві уламки ворожого "Шахеда" пошкодили об’єкт нежитлової інфраструктури.
За 26 листопада зафіксували 208 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська, усі атаки відбито українськими захисниками.