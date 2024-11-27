За 26 листопада зафіксували 208 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбивають понад 200 атак росіян

На Харківському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська, усі атаки відбито українськими захисниками.

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На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити наші війська з районів Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового, Колесниківки, Синьківки та Андріївки.

На Лиманському напрямку за добу відбулося 21 бойове зіткнення, ворог намагався просунутися в районах Греківки, Дружківки, Чернещини, Макіївки, Тернів і Торського.

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На Сіверському напрямку відбулися атаки в районі Григорівки успіху не принесли.

На Краматорському напрямку ворог 13 разів атакував райони Часів Яру, Ступочок, Білої Гори, Предтечиного та Діліївки.

На Торецькому напрямку Росія шість разів намагалася наступати в районах Діліївки, Щербинівки та Торецька, однак спроби ворог виявилися марними.

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Меморандум надає новій адміністрації доступ до інформації федеральних агентств.

На Покровському напрямку противник провів 32 наступальні дії, концентруючись на ділянках Миролюбівки, Луча, Червоного Яру, Лисівки і Чумацького.

На Курахівському напрямку були 39 зіткнень, із них 26 атак ЗСУ відбили в районах Дачного, Новодмитрівки, Курахового, Далекого, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки та Антонівки. Ще 13 боїв тривають у районах Берестків, Зорі та Сонцівки.

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На Времівському напрямку зупинили 12 штурмів у районах Трудового, Костянтинопільського, Роздольного, Новоандріївки та Рівнеполя.

На Придніпровському напрямку ЗСУ п’ять разів відбили атаки ворога.

США надаватимуть Україні допомогу до кінця адміністрації Байдена

Штати будуть надавати Україні фінансову та військову підтримку до кінця президентського терміну Джо Байдена

Про це пише Суспільне, цитуючи державного секретаря США Ентоні Блінкена під час пресконференції за підсумками зустрічі країн-членів Групи семи.

Блінкен впевнений у подальшій підтримці України з боку Європи, якщо адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа змінить або припинить допомогу.

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За його словами, США вже надали Україні близько 100 млрд доларів допомоги за останні два з половиною роки, а союзники та партнери по всьому світу вклали майже 150 млрд доларів.

Держсекретар зауважив, що наразі є двопартійна більшість в обох палатах Конгресу, які підтримали додаткову допомогу для України.

"Понад 50 країн підтримують Україну, і я вірю, що, виходячи з усього, що я чую, ми будемо продовжувати це робити", − підсумував Блінкен.

Атака російських дронів на Україну: у Києві уламок дрона пошкодив інфраструктуру 

У ніч проти 27 листопада Росія запустила ударні безпілотники в сторону України.

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА на Полтавщині та Черкащині.

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих унаслідок дронового нальоту.

Одного госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок ушкоджений через падіння уламків.

КМВА своєю чергою раніше зазначила про падіння уламків у Дніпровському районі. Відомо також про пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.

У Херсонській області минулої доби, 26 листопада, внаслідок російських ударів зазнали поранень 11 людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

Тимур Дубовик
Тимур Дубовик
Тимур Дубовик - журналіст, редактор новин
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