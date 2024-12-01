Обстріли України день за днем 12-01-2024

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Кількість постраждалих зросла до 11. Вісім із них перебувають у лікарні (інформація оновлюється).
Інформація оновлюється…
11:12 Кількість постраждалих зросла до 11. Вісім із них перебувають у лікарні.
Частина безпілотників летіла на Київ. Уламки збитого дрона впали в Голосіївському районі.
У ніч на перше листопада російські війська запустили по Україні 78 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу.
Атакували з напрямків російських Курська, Орла та Брянська.
Натепер відомо про чотирьох загиблих та 24 постраждалих.
У суботу росіяни вдарили по селищу Царичанка на Дніпропетровщині.
Внаслідок атаки загинуло четверо людей.