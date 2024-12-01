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LIVE Обстріли України Updated 19г тому

Обстріли України день за днем 12-01-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-01-2024
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Київ Пост
1д тому

Росіяни атакували маршрутку у Херсон: троє загиблих

Росіяни атакували маршрутку у Херсон: троє загиблих
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Київ Пост
19г тому

Кількість постраждалих зросла до 11. Вісім із них перебувають у лікарні (інформація оновлюється).

Інформація оновлюється… 

11:12 Кількість постраждалих зросла до 11. Вісім із них перебувають у лікарні.

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Сили ППО збили 32 ворожих дронів

Сили ППО збили 32 ворожих дронів
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Київ Пост
19г тому

Частина безпілотників летіла на Київ. Уламки збитого дрона впали в Голосіївському районі.

У ніч на перше листопада російські війська запустили по Україні 78 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу.

Атакували з напрямків російських Курська, Орла та Брянська.

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Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені

Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
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Київ Пост
20г тому

Натепер відомо про чотирьох загиблих та 24 постраждалих.

У суботу росіяни вдарили по селищу Царичанка на Дніпропетровщині. 

Внаслідок атаки загинуло четверо людей. 

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