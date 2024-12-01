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11:12 Кількість постраждалих зросла до 11. Вісім із них перебувають у лікарні.

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Про це повідомила обласна влада.

«У шістьох херсонців діагностували мінно-вибухові травми. В 56-річної жінки - уламкове поранення голови, руки та ніг. Ще одна 70-річна жителька дістала перелом гомілки», - уточнив керівник ОДА Олександр Прокудін.

Обстріл маршрутки у Херсоні 1 грудня

Зранку російські війська атакували громадський транспорт у Херсоні. Вдарили дроном.

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Під ворожим вогнем опинився Дніпровський район міста.

За попередньою інформацією, загинуло троє людей.

Натепер відомо про сім постраждалих.

Усіх потерпілих доправили до лікарні.

Окупанти обстрілюють Херсон та область

Через російську агресію за добу в області загинуло двоє людей. Ще 15 - поранені.

Напередодні зранку російські військові вкотре атакували з дрона громадський транспорт. Ворог скинув вибухівку на маршрутку в Дніпровському районі.

Вдень окупанти вдарили по Антонівці. Поцілили по зупинці.