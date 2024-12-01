У ніч на перше листопада російські війська запустили по Україні 78 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу.

Атакували з напрямків російських Курська, Орла та Брянська.

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Про це повідомили в Повітряних силах. 

Нічна атака дронів: скільки дронів збили

Сили ППО збили 32 ворожих дронів. 

45 - локаційно втрачено, ймовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони. 

Протиповітряна оборона працювала в шести областях - у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській. 

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У Києві працювала ППО

Українські військові збили близько десяти ударних дронів, які загрожували столиці.

Уламки безпілотника впали у Голосіївському районі міста. 

Пошкоджено автомобілі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в одному з будинків. 

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Ще троє мешканців поранені.

За інформацією КМВА, ніхто не постраждав. 

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