У ніч на перше листопада російські війська запустили по Україні 78 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу.

Атакували з напрямків російських Курська, Орла та Брянська.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Нічна атака дронів: скільки дронів збили

Сили ППО збили 32 ворожих дронів.

45 - локаційно втрачено, ймовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони.

Протиповітряна оборона працювала в шести областях - у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській.

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У Києві працювала ППО

Українські військові збили близько десяти ударних дронів, які загрожували столиці.

Уламки безпілотника впали у Голосіївському районі міста.

Пошкоджено автомобілі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в одному з будинків.

За інформацією КМВА, ніхто не постраждав.