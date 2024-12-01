У ніч на перше листопада російські війська запустили по Україні 78 «шахедів» та безпілотників невстановленого типу.
Атакували з напрямків російських Курська, Орла та Брянська.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Нічна атака дронів: скільки дронів збили
Сили ППО збили 32 ворожих дронів.
45 - локаційно втрачено, ймовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оборони.
Протиповітряна оборона працювала в шести областях - у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській.
У Києві працювала ППО
Українські військові збили близько десяти ударних дронів, які загрожували столиці.
Уламки безпілотника впали у Голосіївському районі міста.
Пошкоджено автомобілі. Вибуховою хвилею повибивало вікна в одному з будинків.
Внаслідок обстрілу Мирнограда загинуло двоє людей
За інформацією КМВА, ніхто не постраждав.