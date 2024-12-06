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LIVE Обстріли України Updated 2г тому

Обстріли України день за днем 12-06-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-06-2024
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Київ Пост
2г тому

Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів

Сили оборони вночі збили понад 30 російських ударних дронів
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Київ Пост
2г тому

Ще 16 безпілотників локаційно втрачені.

У ніч проти 6 грудня ППО України збила 32 з 53 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 5-6 грудня − подробиці

53 ворожі БпЛА летіли з Орла в Росії.

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Хроніка війни в Україні. 5 грудня: «Що не змінилося, так це відчуття терміновості»

Хроніка війни в Україні. 5 грудня: «Що не змінилося, так це відчуття терміновості»
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Тимур Дубовик
2г тому

Ворог найактивніше наступає на Курахівському напрямку; США мають ще близько 9 млрд доларів для військової допомоги Україні; російські дрони вкотре налетіли на Україну.

За 5 грудня зафіксували 170 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ворог найактивніше наступає на Курахівському напрямку

На Харківському напрямку зафіксували одну атаку в районі Тихого.

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