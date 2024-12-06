Обстріли України день за днем 12-06-2024

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Ще 16 безпілотників локаційно втрачені.
У ніч проти 6 грудня ППО України збила 32 з 53 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
53 ворожі БпЛА летіли з Орла в Росії.
Ворог найактивніше наступає на Курахівському напрямку; США мають ще близько 9 млрд доларів для військової допомоги Україні; російські дрони вкотре налетіли на Україну.
За 5 грудня зафіксували 170 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку зафіксували одну атаку в районі Тихого.