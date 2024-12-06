У ніч проти 6 грудня ППО України збила 32 з 53 ударних російських безпілотників, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 5-6 грудня − подробиці

53 ворожі БпЛА летіли з Орла в Росії.

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Їх збивали у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.

Ще 16 безпілотників локаційно втрачені, а два полетіли до Білорусі.