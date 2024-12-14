Знайти

UK

arrow
Kador Group

UK

arrow
LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 12-14-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-14-2024
...
Київ Пост
10г тому

В ISW пояснили, чому Росія б’є по енергетиці України

В ISW пояснили, чому Росія б’є по енергетиці України
...
Київ Пост
1г тому

Аналітики назвали дві ймовірні причини, які переслідує російське керівництво.

Останні російські удари по українській енергетиці є частиною більш широкої кампанії РФ. 

Вона спрямована на те, аби заморозити країну цієї зими та примусити Київ і Захід ухвалювати рішення, вигідні Кремлю. 

Читати далі

РФ запустила по Україні дрони: 58 збила ППО, 72 - локаційно втрачені

РФ запустила по Україні дрони: 58 збила ППО, 72 - локаційно втрачені
...
Київ Пост
1г тому

Через падіння уламків збитих безпілотників є пошкодження на Київщині та Черкащині.

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 132 безпілотники. 

Наша ППО збила 58 з них.

Читати далі