Обстріли України день за днем 12-14-2024

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Аналітики назвали дві ймовірні причини, які переслідує російське керівництво.
Останні російські удари по українській енергетиці є частиною більш широкої кампанії РФ.
Вона спрямована на те, аби заморозити країну цієї зими та примусити Київ і Захід ухвалювати рішення, вигідні Кремлю.
Через падіння уламків збитих безпілотників є пошкодження на Київщині та Черкащині.
Цієї ночі російські війська запустили по Україні 132 безпілотники.
Наша ППО збила 58 з них.