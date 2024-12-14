Цієї ночі російські війська запустили по Україні 132 безпілотники.

Наша ППО збила 58 з них.

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Про це повідомили в Повітряних силах.

Нічна атака дронів: подробиці

72 ворожі дрони - локаційно втрачені та не досягли цілей.

Ще два - повернулось у Росію.

Протиповітряна оборона працювала в 11 областях - у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській.

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РФ атакувала Київ та область

У Києві уламки збитого дрона упали в Дарницькому районі. Попередньо - на відкритій території. За даними міської влади, ніхто не постраждав.

В області через російську атаку пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, два складські приміщення та автівку.

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На місці виникла пожежа.

Наслідки атаки дронів на Київщині. Фото поліції.

Наслідки атаки дронів

Про роботу ППО в області повідомила також влада Дніпропетровщини.

Через російську атаку в регіоні пошкоджені три приватні будинки у Самарівському районі. Зачепило магазин та лінію електропередач.

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25 російських безпілотників збила наша протиповітряна оборона на Черкащині.

Уламками пошкоджена лінія електропостачання.

«В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання - ремонтники спрацювали оперативно», - повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

У небі над Сумщиною українські зенітники збили 4 ворожих «шахеди», - зазначили в місцевій ОВА.