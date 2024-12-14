Цієї ночі російські війська запустили по Україні 132 безпілотники.
Наша ППО збила 58 з них.
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Про це повідомили в Повітряних силах.
Нічна атака дронів: подробиці
72 ворожі дрони - локаційно втрачені та не досягли цілей.
Ще два - повернулось у Росію.
Протиповітряна оборона працювала в 11 областях - у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській та Кіровоградській.
РФ атакувала Київ та область
У Києві уламки збитого дрона упали в Дарницькому районі. Попередньо - на відкритій території. За даними міської влади, ніхто не постраждав.
В області через російську атаку пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, два складські приміщення та автівку.
Росія запустила крилаті ракети: енергосистема України під ударом
На місці виникла пожежа.
Наслідки атаки дронів
Про роботу ППО в області повідомила також влада Дніпропетровщини.
Через російську атаку в регіоні пошкоджені три приватні будинки у Самарівському районі. Зачепило магазин та лінію електропередач.
25 російських безпілотників збила наша протиповітряна оборона на Черкащині.
Уламками пошкоджена лінія електропостачання.
«В одному випадку уламками було пошкоджено лінію електропостачання - ремонтники спрацювали оперативно», - повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
У небі над Сумщиною українські зенітники збили 4 ворожих «шахеди», - зазначили в місцевій ОВА.