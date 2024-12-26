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LIVE Обстріли України Updated 4хв тому

Обстріли України день за днем 12-26-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-26-2024
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Київ Пост
11г тому

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі – скільки постраждалих

Росіяни вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі – скільки постраждалих
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За матеріалами Укрінформ
4хв тому

Російські військові вкотре завдали удару по цивільним українцям, цього разу в Нікополі.

Сьогодні російські військові вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі, внаслідок чого постраждали  вісім осіб, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«За уточненими даними, постраждалих у Нікополі 8. З них семеро госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані. Ще троє людей – у важкому», - написав він.

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Українська ППО збила 20 російських дронів, 11 локаційно втрачені

Українська ППО збила 20 російських дронів, 11 локаційно втрачені
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Київ Пост
2г тому

Цієї ночі Росія вкотре атакувала дронами територію Україну, застосувавши 31 БПЛА типу «Шахед» та інші.

У ніч на 26 грудня 2024 року (із 19:00 25 грудня) Росія атакувала територію України  31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово – рф, повідомляють у своєму Телеграмі Повітряні сили ЗСУ.

За даними ПС, станом на ранок було підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

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