Обстріли України день за днем 12-26-2024

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Російські військові вкотре завдали удару по цивільним українцям, цього разу в Нікополі.
Сьогодні російські військові вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі, внаслідок чого постраждали вісім осіб, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
«За уточненими даними, постраждалих у Нікополі 8. З них семеро госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані. Ще троє людей – у важкому», - написав він.
Цієї ночі Росія вкотре атакувала дронами територію Україну, застосувавши 31 БПЛА типу «Шахед» та інші.
У ніч на 26 грудня 2024 року (із 19:00 25 грудня) Росія атакувала територію України 31-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово – рф, повідомляють у своєму Телеграмі Повітряні сили ЗСУ.
За даними ПС, станом на ранок було підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.