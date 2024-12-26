Сьогодні російські військові вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі, внаслідок чого постраждали вісім осіб, пише Укрінформ, посилаючись на інформацію начальника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

«За уточненими даними, постраждалих у Нікополі 8. З них семеро госпіталізували. Одна жінка – у критичному стані. Ще троє людей – у важкому», - написав він.

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Наразі про трагедію відомо те, що російські війська завдали удару по центральному ринку. Пошкоджені торгові приміщення.

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Рятувальники спільно з медиками “швидкої” оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Росія майже щодня атакує Україну дронами та ракетами

Росія продовжує завдавати регулярних ударів по території України безпілотниками різних типів, знищує цивільну та енергетичну інфраструктуру, вбиває мирних мешканців.

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Вночі та вранці 26 грудня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками різного типу. Українська ППО змогла збити 20 з них, ще 11 були локаційно втрачені.