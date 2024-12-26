Сьогодні російські війська атакували селище Слатине на Харківщині керованими авіабомбами, внаслідок чого загинув працівник фермерського господарства та ще двоє людей отримали поранення.

Про це у своєму Телеграмі повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

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«Російські терористи завдали удару по житловому сектору селища Слатине.

За попередніми даними, є жертви та постраждалі серед цивільного населення. На місце влучання виїхали бригади швидкої допомоги та інші оперативні служби», – йдеться у першому повідомлення Задоренка про інцидент.

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Пізніше він додав, «внаслідок ворожих ударів двох КАБів у с. Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Один цивільний чоловік загинув, це працівник господарства. Ще двоє поранених».

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Також відомо, що війська РФ обстріляли сусіднє селище Золочів, де постраждав 41-річний чоловік.

Росіяни 26 грудня вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі - подробиці

Сьогодні російські військові вдарили дроном-камікадзе по ринку в Нікополі, внаслідок чого постраждали вісім осіб.

Зазначимо, російські військові майже щодня атакують Україну дронами та ракетами

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Росія продовжує завдавати регулярних ударів по території України безпілотниками різних типів, знищує цивільну та енергетичну інфраструктуру, вбиває мирних мешканців.

Генеральний штаб ЗСУ доповів про 128 бойових зіткнень за цю добу на різних напрямках фронту.

Вночі та вранці 26 грудня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками різного типу. Українська ППО змогла збити 20 з них, ще 11 були локаційно втрачені.