Обстріли України день за днем 12-31-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Із 20:30 понеділка, 30 грудня, армія РФ застосувала проти України 61 засіб повітряного нападу.
Сили оборони України збили одну російську ракету “Кинджал”, 5 керованих авіаційних ракет Х-69 та 16 ударних безпілотників типу Shahed.
На місцях удару працюють аварійно-рятувальні підрозділи.
Внаслідок ворожого обстрілу Шостки зазнали значних пошкоджень житловий фонд, освітні та медичні заклади.
Зокрема, було пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, школу, поліклініку та гуртожиток, повідомив міський голова Шостки Микола Нога.
Останній день 2024 року, 31 грудня, для України почався з повітряних тривог, оголошених через ракетну атаку РФ, ЗСУ продовжують вести оборонні бої.
Вранці 31 грудня в низці по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.
Станом на 08:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про низку ракет та поки не встановлених швидкісних цілей у напрямку Києва, на Київщині та Сумщині. У Київській області та Києві вже пролунали вибухи...