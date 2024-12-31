Знайти

UK

arrow
Kador Group

UK

arrow
LIVE Обстріли України Updated 3хв тому

Обстріли України день за днем 12-31-2024

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 12-31-2024
...
Київ Пост
12г тому

Сили оборони збили один “Кинджал”, 5 ракет Х-69 та 16 “Шахедів”

Сили оборони збили один “Кинджал”, 5 ракет Х-69 та 16 “Шахедів”
...
Київ Пост
3хв тому

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Із 20:30 понеділка, 30 грудня, армія РФ застосувала проти України 61 засіб повітряного нападу.

Сили оборони України збили одну російську ракету “Кинджал”, 5 керованих авіаційних ракет Х-69 та 16 ударних безпілотників типу Shahed.

Читати далі

Росія завдала ракетного удару по Шостці на Сумщині: пошкоджена інфраструктура

Росія завдала ракетного удару по Шостці на Сумщині: пошкоджена інфраструктура
...
Київ Пост
2г тому

На місцях удару працюють аварійно-рятувальні підрозділи.

Внаслідок ворожого обстрілу Шостки зазнали значних пошкоджень житловий фонд, освітні та медичні заклади.

Зокрема, було пошкоджено 12 багатоквартирних будинків, школу, поліклініку та гуртожиток, повідомив міський голова Шостки Микола Нога.

Читати далі

Хроніка війни в Україні. 31 грудня: «Київ знову під ракетним ударом»

Хроніка війни в Україні. 31 грудня: «Київ знову під ракетним ударом»
...
Київ Пост
5г тому

Останній день 2024 року, 31 грудня, для України почався з повітряних тривог, оголошених через ракетну атаку РФ, ЗСУ продовжують вести оборонні бої.

Вранці 31 грудня в низці по всій Україні оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.

Ракетний удар Росії по Україні 31 грудня - подробиці

Станом на 08:00 Повітряні сили ЗСУ повідомляють про низку ракет та поки не встановлених швидкісних цілей у напрямку Києва, на Київщині та Сумщині. У Київській області та Києві вже пролунали вибухи...

Читати далі