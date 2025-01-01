Обстріли України день за днем 01-01-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Внаслідок ранкової атаки російських дронів на столицю України постраждали семеро осіб, двоє людей загинули, зафіксовані пошкодження житла, цивільної інфраструктури.
Вранці 1 січня 2025 року Росія знову атакувала столицю України та Київську область дронами типу «Шахед». Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Києві.
14:07 Кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів збільшилася до двох, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Понад сотню БПЛА типу Shahed та інших типів застосувала Росія для чергового удару по території України.
У ніч на 1 січня 2025 року (із 20:30 31 грудня) противник атакував 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Наразі відомо, що станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Ранок першого дня нового, 2025 року, Київ і область зустріли під атакою російських «шахедів».
Вранці 1 січня Росія продовжила обстрілювати Україну дронами типу Shahed і завдала удару по Києву та області.
Наразі в столиці України та столичному регіоні працює ППО.