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LIVE Обстріли України Updated 15г тому

Обстріли України день за днем 01-01-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-01-2025
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Київ Пост
1д тому

Атака дронів на Київ: загинули двоє осіб, пошкоджена інфраструктура

Атака дронів на Київ: загинули двоє осіб, пошкоджена інфраструктура
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Київ Пост
15г тому

Внаслідок ранкової атаки російських дронів на столицю України постраждали семеро осіб, двоє людей загинули, зафіксовані пошкодження житла, цивільної інфраструктури.

Вранці 1 січня 2025 року Росія знову атакувала столицю України та Київську область дронами типу «Шахед». Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Києві.

14:07 Кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів збільшилася до двох, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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У Новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 дронів

У Новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 дронів
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Київ Пост
19г тому

Понад сотню БПЛА типу Shahed та інших типів застосувала Росія для чергового удару по території України.

У ніч на 1 січня 2025 року (із 20:30 31 грудня) противник атакував 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Наразі відомо, що станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській,  Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

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Хроніка війни в Україні. 01 січня: «новий рік розпочався з атаки «шахедів»

Хроніка війни в Україні. 01 січня: «новий рік розпочався з атаки «шахедів»
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Київ Пост
21г тому

Ранок першого дня нового, 2025 року, Київ і область зустріли під атакою російських «шахедів».

Вранці 1 січня Росія продовжила обстрілювати Україну дронами типу Shahed і завдала удару по Києву та області.

Наразі в столиці України та столичному регіоні працює ППО.

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