У ніч на 1 січня 2025 року (із 20:30 31 грудня) противник атакував 111-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Наразі відомо, що станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

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Повідомляється також, що 46 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у росію та Білорусь.

Атака дронів на Київ - подробиці

Раніше ми писали про те, що вранці 1 січня 2025 року Росія знову атакувала столицю України та Київську область дронами типу «Шахед». Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Києві.

«Уже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували…» - написав він.

Пізніше міський голова повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ зросла до шістьох, серед них – вагітна.