Вранці 1 січня 2025 року Росія знову атакувала столицю України та Київську область дронами типу «Шахед». Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Києві.
14:07 Кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів збільшилася до двох, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
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“На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким”, - написав він у своєму Телеграмі.
11:20 За останньою інформацією КМВА, в житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.
Про атаку раніше у своєму Телеграмі повідомляв мер Києва Віталій Кличко.
«Уже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували…» - написав він.
Хроніка війни в Україні. 01 січня: «новий рік розпочався з атаки «шахедів»
Пізніше міський голова повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ зросла до шістьох, серед них – вагітна.
Кличко оприлюднив і фото наслідків дронової атаки, зокрема, пошкодження трамвайної колії у Святошинському районі міста.
Місцеві Телеграм-канали, наприклад, КИЇВ-ІНФО, також публікують фото і відео наслідків чергового удару по столиці України.
Росія завдала комбінованого удару по Україні 31 грудня - подробиці
Вранці 31 грудня в низці по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про низку ракет та поки не встановлених швидкісних цілей у напрямку Києва, на Київщині та Сумщині. У Київській області та Києві лунали вибухи.