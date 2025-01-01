Вранці 1 січня 2025 року Росія знову атакувала столицю України та Київську область дронами типу «Шахед». Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Києві.

14:07 Кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів збільшилася до двох, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

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“На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким”, - написав він у своєму Телеграмі.

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11:20 За останньою інформацією КМВА, в житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку.

Про атаку раніше у своєму Телеграмі повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

«Уже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували…» - написав він.

Пізніше міський голова повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ зросла до шістьох, серед них – вагітна.

Кличко оприлюднив і фото наслідків дронової атаки, зокрема, пошкодження трамвайної колії у Святошинському районі міста.