Вранці 1 січня 2025 року Росія знову атакувала столицю України та Київську область дронами типу «Шахед». Наразі відомо про чотирьох постраждалих у Києві.

14:07 Кількість загиблих внаслідок атаки російських дронів збільшилася до двох, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“На жаль, вже маємо двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким”, - написав він у своєму Телеграмі.

Advertisement

11:20 За останньою інформацією КМВА, в житловому будинку, в Печерському р-ні, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських БпЛА, під час проведення робіт з розбору завалів виявлено загиблу жінку

Про атаку раніше у своєму Телеграмі повідомляв мер Києва Віталій Кличко.

«Уже четверо постраждалих внаслідок ворожої атаки ворога на столицю. Двох із них госпіталізували…» - написав він.

Хроніка війни в Україні. 01 січня: «новий рік розпочався з атаки «шахедів»
Більше по темі

Хроніка війни в Україні. 01 січня: «новий рік розпочався з атаки «шахедів»

Ранок першого дня нового, 2025 року, Київ і область зустріли під атакою російських «шахедів».

Пізніше міський голова повідомив, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на Київ зросла до шістьох, серед них – вагітна.

Кличко оприлюднив і фото наслідків дронової атаки, зокрема, пошкодження трамвайної колії у Святошинському районі міста.

Advertisement

 

 

Місцеві Телеграм-канали, наприклад, КИЇВ-ІНФО, також публікують фото і відео наслідків чергового удару по столиці України.

Росія завдала комбінованого удару по Україні 31 грудня - подробиці

Вранці 31 грудня в низці по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну загрозу з боку РФ.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про низку ракет та поки не встановлених швидкісних цілей у напрямку Києва, на Київщині та Сумщині. У Київській області та Києві лунали вибухи.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Обстріли України день за днем 01-02-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 01-02-2025
Київ Пост
4г тому
У Новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 дронів Обстріли України
У Новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 дронів
Київ Пост
19г тому
Хроніка війни в Україні. 01 січня: «новий рік розпочався з атаки «шахедів» Обстріли України
Хроніка війни в Україні. 01 січня: «новий рік розпочався з атаки «шахедів»
Київ Пост
21г тому
Обстріли України день за днем 01-01-2025 LIVE
Обстріли України день за днем 01-01-2025
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній З 1 січня Польща головує в ЄС
Далі » У Новорічну ніч Росія запустила по Україні 111 дронів