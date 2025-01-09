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LIVE Обстріли України Updated 55хв тому

Обстріли України день за днем 01-09-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-09-2025
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Київ Пост
9г тому

Українська ППО збила 46 російських дронів, ще понад 20 локаційно втрачені

Українська ППО збила 46 російських дронів, ще понад 20 локаційно втрачені
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Київ Пост
55хв тому

Внаслідок падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

У ніч проти 9 січня ППО збила 46 російських ударних дронів типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 8-9 січня − подробиці

70 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Хроніка війни в Україні. 9 січня: «Росія безупинно атакує українські позиції»

Хроніка війни в Україні. 9 січня: «Росія безупинно атакує українські позиції»
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Київ Пост
2г тому

ЗСУ відбивають атаки РФ у Курській області; Президент України Володимир Зеленський доручив опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби.

За 7 січня зафіксували 192 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбили атаки на Покровському, Куп’янському та інших напрямках

На Харківському напрямку армія РФ чотири рази без успіху атакувала оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська. 

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Російська армія атакувала Запоріжжя: 13 загиблих та 113 поранених

Російська армія атакувала Запоріжжя: 13 загиблих та 113 поранених
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Київ Пост
2г тому

Сьогодні в місті оголошено День жалоби.

8 січня російська окупаційна армія вдарила КАБами по Шевченківському району Запоріжжя. Відомо про 13 загиблих та 113 поранених осіб.

Наразі госпіталізовані 59 людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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