Обстріли України день за днем 01-09-2025

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Внаслідок падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.
У ніч проти 9 січня ППО збила 46 російських ударних дронів типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
70 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.
ЗСУ відбивають атаки РФ у Курській області; Президент України Володимир Зеленський доручив опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби.
За 7 січня зафіксували 192 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку армія РФ чотири рази без успіху атакувала оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.
Сьогодні в місті оголошено День жалоби.
8 січня російська окупаційна армія вдарила КАБами по Шевченківському району Запоріжжя. Відомо про 13 загиблих та 113 поранених осіб.
Наразі госпіталізовані 59 людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.