У ніч проти 9 січня ППО збила 46 російських ударних дронів типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 8-9 січня − подробиці

70 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

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Ще 24 БпЛА були локаційно втрачені.

У Повітряних силах зазначили, що через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.

Росія атакувала Запоріжжя: 13 загиблих та 113 поранених

8 січня російська окупаційна армія вдарила КАБами по Шевченківському району Запоріжжя. Відомо про 13 загиблих та 113 поранених осіб.

Наразі госпіталізовані 59 людей. Сьогодні в місті оголошено День жалоби.