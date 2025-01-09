У ніч проти 9 січня ППО збила 46 російських ударних дронів типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Атака на Україну 8-9 січня − подробиці
70 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.
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Повітряні цілі збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Ще 24 БпЛА були локаційно втрачені.
У Повітряних силах зазначили, що через падіння збитих ударних БпЛА пошкоджено приватні будинки на Харківщині, Сумщині та Черкащині.
Росія атакувала Запоріжжя: 13 загиблих та 113 поранених
8 січня російська окупаційна армія вдарила КАБами по Шевченківському району Запоріжжя. Відомо про 13 загиблих та 113 поранених осіб.
Наразі госпіталізовані 59 людей. Сьогодні в місті оголошено День жалоби.