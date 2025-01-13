Обстріли України день за днем 01-13-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Внаслідок падіння збитих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та в Запорізькій області є ушкодження будівель.
У ніч проти 13 січня ППО збила 78 російських ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
110 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.
Росіяни 50 разів за добу атакували на Покровькому напрямку; Штати не виганятимуть росіян “з кожного клаптика української землі”; Росія обстріляла Запоріжжя та Суми.
За 12 січня зафіксували 124 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку армія РФ чотири рази марно атакувала оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська та Козачої Лопані. Одне боєзіткнення триває