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LIVE Обстріли України Updated 1г тому

Обстріли України день за днем 01-13-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-13-2025
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Київ Пост
1г тому

ППО збила 78 російських дронів, ще понад 30 локаційно втрачені

ППО збила 78 російських дронів, ще понад 30 локаційно втрачені
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок падіння збитих безпілотників на Сумщині, Київщині, Житомирщині та в Запорізькій області є ушкодження будівель.

У ніч проти 13 січня ППО збила 78 російських ударних безпілотників типу Shahed і БпЛА інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 9-10 січня − подробиці

110 ударних дронів типу Shahed і безпілотники-імітаторами різних типів летіли з напрямків Міллерового, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська в Росії.

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Хроніка війни в Україні. 13 січня: «Росія найбільш активно штурмує Покровький напрямок»

Хроніка війни в Україні. 13 січня: «Росія найбільш активно штурмує Покровький напрямок»
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Тимур Дубовик
3г тому

Росіяни 50 разів за добу атакували на Покровькому напрямку; Штати не виганятимуть росіян “з кожного клаптика української землі”; Росія обстріляла Запоріжжя та Суми.

За 12 січня зафіксували 124 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія 50 разів за добу атакувала на Покровькому напрямку − подробиці

На Харківському напрямку армія РФ чотири рази марно атакувала оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська та Козачої Лопані. Одне боєзіткнення триває

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