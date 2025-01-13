За 12 січня зафіксували 124 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія 50 разів за добу атакувала на Покровькому напрямку − подробиці

На Харківському напрямку армія РФ чотири рази марно атакувала оборонні рубежі ЗСУ неподалік Вовчанська та Козачої Лопані. Одне боєзіткнення триває

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На Куп’янському напрямку відбулися 8 штурмів у районах Петропавлівки та Піщаного. Українські захисники відбили шість атак, ще два боєзіткнення наразі тривають.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів поблизу Копанки, Шийківки, Першотравневого, Макіївки, Тернів та Зарічного. Одне боєзіткнення триває.

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На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 14 атак поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів штурмував Торецьк, Білу Гору та Щербинівку.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 50 штурмів поблизу населених пунктів Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Промінь, Новий Труд, Покровськ, Удачне, Котлине, Нововасилівка, Срібне, Петропавлівка, Новоандріївка, Дачне, Шевченко та Янтарне. 6 боєзіткнень тривають

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На Новопавлівському напрямку Росія 9 разів атакувала позиції ЗСУ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Нескучне, Времівка та Рівнопіль, три боєзіткнення ще продовжуються.

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Сили оборони відбили 23 атаки протягом минулої доби на Курахівському напрямку біля Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Один штурм відбивають і досі.

На Курському напрямку українські захисники відбивали 17 атак росіян.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2024 року становлять близько 809 тис. 760 осіб, зокрема 1830 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9764 (+8) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20315 (+26), артилерійських систем – 21876 (+37), РСЗВ – 1261 (+1)

засобів ППО ‒ 1044 (+2), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22204 (+183)

крилатих ракет ‒ 3018, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 33708 (+110), спеціальної техніки ‒ 3695 (+1).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

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США не виганятимуть росіян “з кожного клаптика української землі”

Майбутній радник новообраного президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив у інтерв’ю ABC News, що світ і Дональд Трамп визнають реальність того, що росіян повністю не вигнати з України.

“Ми хочемо побачити припинення вогню у будь-який день. Це був би неймовірний крок для обох сторін і це дозволило нам розпочати роботу з переговорів. Усі знають, що це має закінчитись дипломатичним шляхом. Я не вважаю реалістичним говорити про те, що ми збираємось вигнати кожного росіянина з кожного клаптика української землі, навіть з Криму. Президент Трамп визнав цю реальність і я думаю, що це великий крок вперед”, − пояснив Волц.

Росія вдарила по Запоріжжю та Сумах

У вечір 12 січня російський дрон-камікадзе атакував Запоріжжя, внаслідок чого зайнялася пожежа у приватному будинку, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За даними Федорова, близько 19:00 оголосили про загрозу атаки дронів-камікадзе у Запорізькій області. О 19:39 в регіоні пролунали вибухи.

Внаслідок атаки зайнялася пожежа у приватному будинку в Запоріжжі. Спочатку повідомлялося про одного постраждалого, але пізніше стало відомо, що їх вже двоє. Як зазначається, їх госпіталізували.

У цей вечір російські війська здійснили чергову атаку на Суми. Під удар потрапили дитячий оздоровчий центр та житлові будинки.

Внаслідок атаки на території дитячого центру спалахнула пожежа. Рятувальники ДСНС ліквідували займання та обстежили територію. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що пожежа в дитячому центрі сталася через падіння уламків російського безпілотника.