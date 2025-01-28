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LIVE Обстріли України Updated 29хв тому

Обстріли України день за днем 01-28-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 01-28-2025
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Київ Пост
3г тому

Українська ППО знищила 65 російських дронів, ще 28 локаційно втрачені

Українська ППО знищила 65 російських дронів, ще 28 локаційно втрачені
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Київ Пост
29хв тому

Російські БпЛА пошкодили будівлі приватних підприємств, інфраструктурні об’єкти, будинки й автотранспорт у низці областей України.

У ніч проти 28 січня сили української ППО збили 65 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 27-28 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 100 БпЛА, які запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Російські “Шахеди” атакували Харків та Одесу: є постраждалі

Російські “Шахеди” атакували Харків та Одесу: є постраждалі
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Київ Пост
2г тому

Пожежа на підприємстві в Харкові охопила площу близько 1500 квадратних метрів.

У ніч проти вівторка, 28 січня, російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував Харків. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа  на території цивільного підприємства у Новобаварському районі, повідомили ДСНС України та міський голова Ігор Терехов.

Харків: пожежа на заводі після удару “Шахеда” − подробиці

Як заявив Терехов, “на місці влучання масштабна пожежа”.

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Хроніка війни в Україні. 28 січня: «Абсолютно тупо, нелогічно і безвідповідально»

Хроніка війни в Україні. 28 січня: «Абсолютно тупо, нелогічно і безвідповідально»
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Тимур Дубовик
3г тому

Зеленський засудив рішення віддати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум; РФ найактивніше наступає на Покровському напрямку; російські дрони налетіли на Одесу та Харків.

За 27 січня зафіксували 148 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія продовжує найактивніші спроби наступу на Покровському напрямку

На Харківському напрямку відбулися 5 боєзіткнень з росіянами в районі Вовчанська.

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