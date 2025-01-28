Обстріли України день за днем 01-28-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Російські БпЛА пошкодили будівлі приватних підприємств, інфраструктурні об’єкти, будинки й автотранспорт у низці областей України.
У ніч проти 28 січня сили української ППО збили 65 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Росія атакувала Україну 100 БпЛА, які запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Пожежа на підприємстві в Харкові охопила площу близько 1500 квадратних метрів.
У ніч проти вівторка, 28 січня, російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував Харків. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на території цивільного підприємства у Новобаварському районі, повідомили ДСНС України та міський голова Ігор Терехов.
Як заявив Терехов, “на місці влучання масштабна пожежа”.
Зеленський засудив рішення віддати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум; РФ найактивніше наступає на Покровському напрямку; російські дрони налетіли на Одесу та Харків.
За 27 січня зафіксували 148 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку відбулися 5 боєзіткнень з росіянами в районі Вовчанська.