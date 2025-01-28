У ніч проти вівторка, 28 січня, російський дрон-камікадзе “Shahed” атакував Харків. Внаслідок влучання виникла масштабна пожежа на території цивільного підприємства у Новобаварському районі, повідомили ДСНС України та міський голова Ігор Терехов.

Харків: пожежа на заводі після удару “Шахеда” − подробиці

Як заявив Терехов, “на місці влучання масштабна пожежа”.

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За інформацією директора департаменту надзвичайних ситуацій міста Харків Богдана Гладких, площа пожежі становить близько 1500 квадратних метрів.

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“Ворожий безпілотник типу “Шахед” поцілив по території цивільного підприємства. Попередньо, це деревообробний цех. Після влучання сталося пошкодження газогону, який використовувався на підприємстві для виробництва. У зв’язку із цим виникла масштабна пожежа, з великим поширенням”, − зазначив Гладких.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 28 січня: «Абсолютно тупо, нелогічно і безвідповідально» Зеленський засудив рішення віддати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум; РФ найактивніше наступає на Покровському напрямку; російські дрони налетіли на Одесу та Харків.

До ліквідації наслідків пожежі залучено понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Фото: ДСНС України / Телеграм

За даними ДСНС, серед постраждалих є дитина 2005 року народження та жінка 1955 року народження. Також відомо про двох потерпілих з гострою реакцією на стрес.

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Одесу атакували дрони: пошкоджено будинки та автівки

Сьогодні вночі росіяни також атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

08:51: За інформацією керівника Одеської ОВА Олега Кіпера, кількість постраждалих унаслідок дронового нальоту збільшилася до чотирьох.

“За попередньою інформацією внаслідок атаки БпЛА є пошкодження житлових будинків та зафіксовано загоряння 4-х легкових автомобілів”, − повідомляв раніше мер Одеси Геннадій Труханов.