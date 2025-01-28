У ніч проти 28 січня сили української ППО збили 65 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 27-28 січня − подробиці

Росія атакувала Україну 100 БпЛА, які запустили з Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська в Росії, а також Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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Дрони збивали в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях.

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Внаслідок атак уражені будівлі приватних підприємств, інфраструктурні об’єкти, будинки й автотранспорт в Одеській, Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Харківській областях.

28 ворожих дронів-імітаторів локаційно втрачені.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 28 січня: «Абсолютно тупо, нелогічно і безвідповідально» Зеленський засудив рішення віддати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум; РФ найактивніше наступає на Покровському напрямку; російські дрони налетіли на Одесу та Харків.

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч проти 27 січня, сили української ППО збили 57 ударних дронів. 39 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

У ніч на 26 січня, росіяни знову запустили по Україні дрони. Як і в попередні дні, атакували різних типів із напрямків − Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

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Станом на 9:00 українські військові збили 50 ударних безпілотників і дронів інших типів.

У ніч проти 23 січня Повітряні сили виявили 92 БпЛА, які запустили з Міллерово, Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та Чауда. Ворог також запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”/KN-23 з Воронезької облласті в РФ.