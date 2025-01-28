За 27 січня зафіксували 148 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Росія продовжує найактивніші спроби наступу на Покровському напрямку

На Харківському напрямку відбулися 5 боєзіткнень з росіянами в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Піщаного, Кутьківки, Петропавлівки та Лозової. Один бій триває.

9 разів ворог атакував на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Макіївка, Терни, Зелена Долина, Ямполівка, Зарічне та Колодязі. ЗСУ відбили всі атаки противника.

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На Сіверському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбивали 6 ворожих спроб наступу вперед поблизу Часового Яру, Ступочок, Предтечиного та Білої Гори, всі боєзіткнення завершені.

Більше по темі Зеленський розповів, що загрожує Україні у випадку масової демобілізації Український лідер розповів, що на початку повномасштабної війни Росія була за крок до захоплення Києва.

13 разів росіяни намагалися прорвати українську оборону на Торецькому напрямку в районі Торецька, Кримського, Диліївки та Щербинівки.

Впродовж дня на Покровському напрямку Росія здійснила 77 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Водяне Друге, Зелене Поле, Єлізаветівка, Миролюбівка, Сухий Яр, Зелене, Котлине, Удачне, Надеждинка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Богданівка, Баранівка, Промінь, Покровськ, Новоандріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. 65 атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще дванадцять боєзіткнень тривають і досі.

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На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили вісім атак в районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопіль, Роздольне та Велика Новосілка. Ворог завдав авіаційного удару КАБами по Запорізькому.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував ЗСУ в районі Новоданилівки та в напрямку Оріхова.

Тричі марно війська РФ намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

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13 бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, одне з яких триває до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 28 січня 2024 року становлять близько 830 тис. осіб, зокрема 1380 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

9876 (+5) російські танки, бойових броньованих машин ‒ 20573 (+12), артилерійських систем – 22366 (+27), РСЗВ – 1263

засобів ППО ‒ 1050, літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23399 (+72)

крилатих ракет ‒ 3053, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35269 (+86), спеціальної техніки ‒ 3718 (+2).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Зеленський вважає, що віддавати ядерну зброю було “тупо й безвідповідально”

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській журналістці Чечілії Салі назвав рішення віддати ядерну зброю в обмін на Будапештський меморандум нелогічним і безвідповідальним.

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За його словами, Україні треба було вимагати членства в НАТО та створення могутньої армії як гарантій безпеки, замість неядерного статусу.

“Якби я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника. Це − сильна армія і безпековий блок. Тому я вважаю, що це було тупо, абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально ось так міняти”, − пояснив президент.