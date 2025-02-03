Обстріли України день за днем 02-03-2025

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1 лютого Укренерго вводило екстрені відключення в кількох областях через ракетний обстріл України.
У понеділок, 3 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях. Про це повідомили Сумиобленерго, Полтаваобленерго, Суспільне, Укренерго та ДТЕК.
Графіки відключень наразі запроваджені в таких областях:
Вансілдок чергового нічного нальоту постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.
У ніч на 3 лютого січня Росія атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 38 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Дрони запускали з Курська, Брянська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська в РФ і тимчасово окупованого Криму.
Ворог активно наступає на Покровському, Куп’янському й Курському напрямках; Росія скинула авіабомбу на Херсон; Зеленський вперше відреагував на конфлікт Умєрова та АОЗ
За 2 лютого зафіксували 93 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.