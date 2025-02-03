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LIVE Обстріли України Updated 8г тому

Обстріли України день за днем 02-03-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-03-2025
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Київ Пост
8г тому

У п’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії

У п’яти областях України ввели аварійні відключення електроенергії
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Київ Пост
8г тому

1 лютого Укренерго вводило екстрені відключення в кількох областях через ракетний обстріл України.

У понеділок, 3 лютого, в Україні запровадили аварійні відключення електроенергії у дев’яти областях. Про це повідомили Сумиобленерго, Полтаваобленерго, Суспільне, Укренерго та ДТЕК.

Відключення світла: 9 областей без електроенергії

Графіки відключень наразі запроваджені в таких областях:

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ППО збила 38 ворожих безпілотників, ще 25 локаційно втрачені

ППО збила 38 ворожих безпілотників, ще 25 локаційно втрачені
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Київ Пост
9г тому

Вансілдок чергового нічного нальоту постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

У ніч на 3 лютого січня Росія атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 38 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 2-3 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Брянська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська в РФ і тимчасово окупованого Криму.

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Хроніка війни в Україні. 3 лютого: «ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках»

Хроніка війни в Україні. 3 лютого: «ЗСУ тримають оборону на всіх напрямках»
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Тимур Дубовик
11г тому

Ворог активно наступає на Покровському, Куп’янському й Курському напрямках; Росія скинула авіабомбу на Херсон; Зеленський вперше відреагував на конфлікт Умєрова та АОЗ

За 2 лютого зафіксували 93 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що сказав Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

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