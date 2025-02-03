За 2 лютого зафіксували 93 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що сказав Генштаб?

На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.

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Ворог 18 разів атакував українські укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку за день росіяни 8 разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.

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На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворожих військ неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще триває.

На Торецькому напрямку Росія за сьогодні 8 разів штурмувала позиції українських оборонців поблизу Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій у районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають.

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На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій ЗСУ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.

На Гуляйпільському напрямку агресор вдарив у районі Новополя.

На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Кам’янського.

На Курському напрямку Сили оборони відбивали 12 атак Росії, п’ять боєзіткнень тривають.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2024 року становлять близько 841 тис. 660 осіб, зокрема 1300 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

9920 (+12) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18), артилерійських систем – 22589 (+33), РСЗВ – 1268 (+1)

засобів ППО ‒ 1053 (+3), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118)

крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89), спеціальної техніки ‒ 3731 (+2).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Росія скинула авіабомбу на Херсон: троє постраждалих

У п’ятницю, 2 лютого, близько 16:00 російські війська скинули керовану авіабомбу (КАБ) на центр Херсона. Внаслідок атаки постраждали троє цивільних.

За словами керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, одна з постраждалих, 40-річна жінка, перебувала на вулиці в момент вибуху. У неї діагностували контузію, черепно-мозкову травму та уламкове поранення спини.

Другу постраждалу, 46-річну жінку, дістали з-під завалів. Її стан оцінюється як тяжкий.

Станом на 20:10 ДСНС повідомила про трьох врятованих людей, включаючи жінку, яку дістали з-під завалів. Усім постраждалим надається медична допомога.

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Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив інформацію про авіаудар та зазначив, що удар був завданий по житловій забудові.

На місці події працюють рятувальники та медики.