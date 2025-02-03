За 2 лютого зафіксували 93 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Останні новини з гарячих напрямків: що сказав Генштаб?
На Харківському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Гатище.
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Ворог 18 разів атакував українські укріплення на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане, Степова Новоселівка, Богуславка, Загризове, Лозова, три боєзіткнення ще тривають.
На Лиманському напрямку за день росіяни 8 разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новоєгорівки, Новолюбівки, Макіївки, Ямполівки та в напрямку Серебрянки.
На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили дві атаки ворожих військ неподалік Білогорівки та Івано-Дар’ївки.
На Краматорському напрямку ЗСУ відбивали дві атаки противника в районах населених пунктів Предтечине та Часів Яр, одна атака ще триває.
ППО збила 38 ворожих безпілотників, ще 25 локаційно втрачені
На Торецькому напрямку Росія за сьогодні 8 разів штурмувала позиції українських оборонців поблизу Торецька та Кримського.
На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 39 штурмових і наступальних дій у районах Зеленого Поля, Тарасівки, Успенівки, Єлизаветівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Променя, Котлярівки, Олексіївки, Дачного та Улаклів, два боєзіткнення ще тривають.
На Новопавлівському напрямку загарбники здійснили одну атаку позицій ЗСУ, противник намагався просунутись в напрямку Костянтинополя.
На Гуляйпільському напрямку агресор вдарив у районі Новополя.
На Оріхівському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Кам’янського.
На Курському напрямку Сили оборони відбивали 12 атак Росії, п’ять боєзіткнень тривають.
Втрати Росії у війні проти України − подробиці
Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 3 лютого 2024 року становлять близько 841 тис. 660 осіб, зокрема 1300 осіб − за минулу добу.
Сили оборони знищили таку російську техніку:
- 9920 (+12) російських танків, бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18), артилерійських систем – 22589 (+33), РСЗВ – 1268 (+1)
- засобів ППО ‒ 1053 (+3), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118)
- крилатих ракет ‒ 3054, кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89), спеціальної техніки ‒ 3731 (+2).
Росія скинула авіабомбу на Херсон: троє постраждалих
У п’ятницю, 2 лютого, близько 16:00 російські війська скинули керовану авіабомбу (КАБ) на центр Херсона. Внаслідок атаки постраждали троє цивільних.
За словами керівника Херсонської МВА Романа Мрочка, одна з постраждалих, 40-річна жінка, перебувала на вулиці в момент вибуху. У неї діагностували контузію, черепно-мозкову травму та уламкове поранення спини.
Другу постраждалу, 46-річну жінку, дістали з-під завалів. Її стан оцінюється як тяжкий.
Станом на 20:10 ДСНС повідомила про трьох врятованих людей, включаючи жінку, яку дістали з-під завалів. Усім постраждалим надається медична допомога.
Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив інформацію про авіаудар та зазначив, що удар був завданий по житловій забудові.
На місці події працюють рятувальники та медики.
Зеленський відреагував на конфлікт Умєрова з АОЗ
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи конфлікт міністра оборони Рустема Умєрова з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ), заявив, що міністр може робити все, аби не було пауз у постачанні озброєння, заявив він в інтерв’ю для Associated Press.
“У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що якісь паузи в підтримці нашої армії: від дронів до ППО − то будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде сильніша Росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт”, − пояснив очільник держави.
За його словами, не можуть допускатися паузи в термінових рішеннях щодо постачання зброї для ЗСУ.
“Тому міністр оборони має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було...І він це виконує”, − сказав Зеленський.