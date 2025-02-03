У ніч на 3 лютого січня Росія атакувала Україну 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 38 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 2-3 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Брянська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська в РФ і тимчасово окупованого Криму.

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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

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Внаслідок атак уражені Сумщина, Харківщина та Черкащина.

25 ворожих БпЛА-імітаторів локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Протягом тижня російські війська сотні разів атакували українські міста та села. Росіяни запустили майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.

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2 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка. Поранений чоловік.

У ніч проти 31 січня ППО України збила 59 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів.