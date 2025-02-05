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LIVE Обстріли України Updated 38хв тому

Обстріли України день за днем 02-05-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-05-2025
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Київ Пост
2г тому

Сили оборони збили 57 ворожих безпілотників, ще 42 локаційно втрачені

Сили оборони збили 57 ворожих безпілотників, ще 42 локаційно втрачені
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Київ Пост
38хв тому

Росія також вдарила по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

В ніч на 5 лютого Росія скерувала на Україну 104 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. ППО вдалося збити 57 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 4-5 лютого − подробиці

БпЛА запускали з Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Орла в Росії.

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Російські безпілотники вночі налетіли на Харків: є руйнування

Російські безпілотники вночі налетіли на Харків: є руйнування
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Київ Пост
2г тому

Внаслідок атак одна людина постраждала.

У ніч на 5 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе “Shahed”. Внаслідок атаки сталися пожежі та руйнування у двох районах міста, повідомили поліція Харківської області та мер міста Ігор Терехов.

Атака дронів на Харків: пожежі та руйнування

Перші вибухи пролунали близько 02:30. Мер міста підтвердив влучання одного з дронів у центральну частину Харкова.

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Хроніка війни в Україні. 5 лютого: «Україна вдало відбиває ворожі атаки вздовж фронту»

Хроніка війни в Україні. 5 лютого: «Україна вдало відбиває ворожі атаки вздовж фронту»
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Тимур Дубовик
3г тому

Ворог тисне на Покровському, Курському й Торецькому напрямках; ЄС досяг прогресу у створенні спецтрибуналу для Росії; РФ вночі атакувала Україну дронами та балістикою

За 4 лютого зафіксували 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку ворог атакував неподалік Вовчанська.

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