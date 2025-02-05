Обстріли України день за днем 02-05-2025

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Росія також вдарила по Україні двома балістичними ракетами “Іскандер-М”.
В ніч на 5 лютого Росія скерувала на Україну 104 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. ППО вдалося збити 57 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
БпЛА запускали з Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Орла в Росії.
Внаслідок атак одна людина постраждала.
У ніч на 5 лютого російські окупанти атакували Харків дронами-камікадзе “Shahed”. Внаслідок атаки сталися пожежі та руйнування у двох районах міста, повідомили поліція Харківської області та мер міста Ігор Терехов.
Перші вибухи пролунали близько 02:30. Мер міста підтвердив влучання одного з дронів у центральну частину Харкова.
Ворог тисне на Покровському, Курському й Торецькому напрямках; ЄС досяг прогресу у створенні спецтрибуналу для Росії; РФ вночі атакувала Україну дронами та балістикою
За 4 лютого зафіксували 80 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку ворог атакував неподалік Вовчанська.