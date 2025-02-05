В ніч на 5 лютого Росія скерувала на Україну 104 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. ППО вдалося збити 57 дронів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 4-5 лютого − подробиці

БпЛА запускали з Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Орла в Росії.

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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Росіяни також запустили по Україні дві балістичні ракети “Іскандер-М” із Курської області РФ.

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Внаслідок атак уражені Київщина, Кіровоградщина, Сумщина, Харківщина та Донеччина.

42 російські дрони-імітатори локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

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Минулої доби Сили оборони знищили 37 ворожих безпілотників. Ще 28 дронів-імітаторів були локаційно втрачені.

3 лютого ППО збила 38 російських дронів. Їх запускали з Курська, Брянська, Міллєрово, Орла, Приморсько-Ахтарська в РФ і тимчасово окупованого Криму.

Протягом тижня російські війська сотні разів атакували українські міста та села. Росіяни запустили майже 50 ракет, близько 660 ударних дронів та більш ніж 760 керованих авіабомб.

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2 лютого російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка. Поранений чоловік.

У ніч проти 31 січня ППО України збила 59 ударних безпілотників типу “Shahed” і дрони інших типів.