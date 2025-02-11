Знайти

UK

arrow
Kador Group

UK

arrow
LIVE Обстріли України Updated 2д тому

Обстріли України день за днем 02-11-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 02-11-2025
...
Київ Пост
2д тому

Росіяни вдарили 19 ракетами по об’єктах газодобувної промисловості Полтавщини

Росіяни вдарили 19 ракетами по об’єктах газодобувної промисловості Полтавщини
...
Київ Пост
2д тому

Ворог запустив по Україні майже 130 безпілотників під час нічної атаки.

У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 57 дронів.

Атака на Україну 10-11 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

Читати далі

В Україні знову запровадили аварійні відключення світла

В Україні знову запровадили аварійні відключення світла
...
Київ Пост
2д тому

Сьогодні вночі РФ атакувала газову інфраструктуру країни.

В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовану ракетну атаку з боку Росії, яка відбулася зранку 11 лютого, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Де застосували аварійні відключення?

За його словами, вночі ворог атакував газову інфраструктуру України, а зранку продовжив обстріли об’єктів енергетики.

Читати далі

Хроніка війни в Україні. 11 лютого: «На Курщині ЗСУ відбили майже 30 атак росіян»

Хроніка війни в Україні. 11 лютого: «На Курщині ЗСУ відбили майже 30 атак росіян»
...
Тимур Дубовик
2д тому

Найбільш активно ворог атакує на Покровському напрямку; держсекретар США пояснив, чому іноземну допомогу призупинили; росіяни вдарили ракетою по Полтавщині.

Станом на 11 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку РФ чотири рази штурмувала позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

Читати далі