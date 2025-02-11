Обстріли України день за днем 02-11-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
Ворог запустив по Україні майже 130 безпілотників під час нічної атаки.
У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 57 дронів.
Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.
Сьогодні вночі РФ атакувала газову інфраструктуру країни.
В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовану ракетну атаку з боку Росії, яка відбулася зранку 11 лютого, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, вночі ворог атакував газову інфраструктуру України, а зранку продовжив обстріли об’єктів енергетики.
Найбільш активно ворог атакує на Покровському напрямку; держсекретар США пояснив, чому іноземну допомогу призупинили; росіяни вдарили ракетою по Полтавщині.
Станом на 11 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку РФ чотири рази штурмувала позиції ЗСУ в районі Вовчанська.