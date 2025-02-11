У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 57 дронів.

Атака на Україну 10-11 лютого − подробиці

Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Внаслідок атак уражені Полтавщина,Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.

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64 дрони-імітатори Росії локаційно втрачені.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої доби, в ніч проти 10 лютого, країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник

А за минулий тиждень Росія скинула на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустили майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.

Президент України Володимир Зеленський називав три причини, завдяки яким можливий російський терор.

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