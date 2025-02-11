У ніч проти 11 лютого Росія запустила по Україні 124 ударних БпЛА. Повітряні сили повідомили про збиття 57 дронів.
Атака на Україну 10-11 лютого − подробиці
Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Брянська та Приморсько-Ахтарська в РФ.
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Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.
Внаслідок атак уражені Полтавщина,Чернігівщина, Харківщина та Черкащина.
64 дрони-імітатори Росії локаційно втрачені.
Останні обстріли України − що треба знати
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А за минулий тиждень Росія скинула на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустили майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.
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