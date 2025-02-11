В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовану ракетну атаку з боку Росії, яка відбулася зранку 11 лютого, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Де застосували аварійні відключення?

За його словами, вночі ворог атакував газову інфраструктуру України, а зранку продовжив обстріли об’єктів енергетики.

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“З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії”, − зазначив Галущенко.

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“Укренерго” підтвердило запровадження аварійних відключень світла та повідомило, що обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі.

Компанія ДТЕК також повідомила про екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині та Донеччині.

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Масована комбінована атака на Україну 11 лютого − що треба знати

Зранку, 11 лютого, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та дрони. Цілями агресора стали об’єкти енергетики, зокрема газова інфраструктура.

Внаслідок ракетного удару по Полтавській області дев’ять населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання.

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Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.

А внаслідок атак у Запорізькій області поранення отримали троє людей.

Минулої доби країна-агресор запустила по Україні 83 ударних БпЛА. ППО збила 61 безпілотник. За минулий тиждень росіяни скинули на українські міста та села понад 1260 авіабомб, запустили майже 750 ударних дронів і більш ніж 10 ракет різних типів.

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