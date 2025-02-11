В Україні запровадили аварійні відключення електроенергії через масовану ракетну атаку з боку Росії, яка відбулася зранку 11 лютого, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Де застосували аварійні відключення?

За його словами, вночі ворог атакував газову інфраструктуру України, а зранку продовжив обстріли об’єктів енергетики.

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“З метою мінімізації можливих наслідків для енергетичної системи оператор системи передачі терміново застосовує заходи екстренних обмежень електроенергії”, − зазначив Галущенко.

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“Укренерго” підтвердило запровадження аварійних відключень світла та повідомило, що обмеження будуть скасовані після закінчення повітряної тривоги та стабілізації ситуації в енергосистемі.

Компанія ДТЕК також повідомила про екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині та Донеччині.