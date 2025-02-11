Станом на 11 лютого 8:00 за попередню добу зафіксували 139 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

На Харківському напрямку РФ чотири рази штурмувала позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку за добу відбулося дев’ять атак неподалік Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

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На Сіверському напрямку в районах Білогорівкі, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки Росія шість разів атакувала позиції українських військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень в районах Васюківки, Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Торецька та Щербинівки.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в районах населених пунктів Баранівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Звірове, Удачне, Успенівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував українські позиції поблизу Зеленівки, Времівки та Новосілки.

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На Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак росіян. РФ здійснила 450 артилерійських обстрілів, з них 12 − із реактивних систем залпового вогню.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 11 лютого 2025 року становлять близько 851 тис. 880 осіб, зокрема 1390 осіб − за минулу добу.

Сили оборони знищили таку російську техніку:

10014 (+13) російський танк, бойових броньованих машин ‒ 20844 (+31), артилерійських систем – 22923 (+44), РСЗВ – 1275 (+2)

засобів ППО ‒ 1060 (+1), літаків – 370, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24755 (+132)

крилатих ракет ‒ 3056 (+2), кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 36807 (+169), спеціальної техніки ‒ 3741 (+1).

Інфографіка: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Рубіо пояснив, чому іноземну допомогу призупинили

США не відмовилися від надання допомоги іншим державам, але процес і структуру реорганізують з урахуванням національних інтересів, пише Голос Америки, цитуючи держсекретаря США Марко Рубіо.

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“Ми продовжуватимемо брати участь у наданні допомоги, тому що я вважаю, що правильно організована допомога є корисною для країни”, − пояснив держсекретар.

За словами Рубіо, цей процес має бути правильно організований.

“Наразі уявлення про те, що ми маємо витрачати від 40 до 60 мільярдів доларів на іноземну допомогу і що всі ці гроші йдуть на розумні цілі, абсурдне. Частина цих коштів витрачається неефективно”, − наголосив Рубіо.

Держсекретар пояснив, що необхідно переглянути всю іноземну допомогу, суттєва частина якої проходить через USAID, а також через Держдепартамент.

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“Визначити проєкти, які дійсно підтримують наші національні інтереси, і продовжити фінансування цих ініціатив, а також позбутися тих, що є марною тратою грошей або навіть суперечать нашим інтересам у світі”, − підсумував він.

Штати зараз призупинили всю іноземну допомогу, щоб проаналізувати всі проєкти. Ті, в яких “немає сенсу”, ліквідують.

Ракетний удар по Полтавщині: дев’ять населених пунктів залишилися без газу

Зранку, 11 лютого, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети та дрони. Цілями агресора стали об’єкти енергетики, зокрема газова інфраструктура.

Внаслідок ракетного удару по Полтавській області дев’ять населених пунктів Миргородського району залишилися без газопостачання.

Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.

Влучань в об’єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано.