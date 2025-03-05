Обстріли України день за днем 03-05-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей
ЗСУ відбивають штурми вороих військ на декількох напрямках. Росія атакувала українські міста: є загиблі та поранені.
Сили оборони України відбивають росісйькі штумри та продовжують спецоперацію на Курщині. Російська армія атакувала цивільну та критичну інфраструктуру в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень.