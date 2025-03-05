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LIVE Обстріли України Updated 15хв тому

Обстріли України день за днем 03-05-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-05-2025
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Київ Пост
8г тому

Хроніка війни в Україні. 5 березня: РФ вдарила по Одещині, Херсонщині та Дніпропетровщині

Хроніка війни в Україні. 5 березня: РФ вдарила по Одещині, Херсонщині та Дніпропетровщині
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Київ Пост
1г тому

ЗСУ відбивають штурми вороих військ на декількох напрямках. Росія атакувала українські міста: є загиблі та поранені.

Сили оборони України відбивають росісйькі штумри та продовжують спецоперацію на Курщині. Російська армія атакувала цивільну та критичну інфраструктуру в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень.

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