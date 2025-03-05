Сили оборони України відбивають росісйькі штумри та продовжують спецоперацію на Курщині. Російська армія атакувала цивільну та критичну інфраструктуру в Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Останні новини з гарячих напрямків: що каже Генштаб?

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 97 боєзіткнень.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 40 авіаударів, скинувши 59 КАБів. Крім цього, здійснив майже чотири тисячі обстрілів та залучив для ураження 783 дрони-камікадзе.

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На Харківському напрямку Сили оборони відбили дві спроби армії РФ просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три штурми українських позицій у районах Петропавлівки, Піщаного та Богуславки. Українські захисники відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новомихайлівки, Греківки, Нового, Новолюбівки, Ямполівки та Діброви.

На Краматорському напрямку була одна ворожа атака у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 10 атак в районах Дачного та Торецька.

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На Покровському напрямку наші захисники зупинили 17 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Промінь, Лисівка, Сергіївка, Улакли, Андріївка, Олексіївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Горіхового.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 10 атак в напрямку Костянтинополя та Роздольного. Були атаковані керованими авіабомбами Январське, Новопавлівка, Олексіївка та Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку напрямку армія РФ двічі завдала авіаударів по позиціях України в районі Привільного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська сім разів штурмували позиції Сил оборони в районі Нестерянки, Новоданилівки та Кам’янського

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На Придніпровському напрямку ворог проводив одну безуспішну атаку, а під авіаударом було Львове.

Курська спецоперація - останні новини

На Курському напрямку Сили оборони України продовжують активно протистояти російським окупантам.

Протягом дня українські військові відбили 30 спроб штурму з боку загарбницької армії.

Крім того, ворожа авіація здійснила 18 авіаційних ударів, використавши 28 керованих авіаційних бомб (КАБ).

Противник також провів 364 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1250 осіб.

Також Сили оборони України знищили один російський танк, 6 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи, 108 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобіля та одну машину спецтехніки.

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Фото: Генштаб ЗСУ/ Facebook

Атаки на Україну 4-5 березня

Уночі ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині ракетами, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі російська армія вдарила ракетами по Павлограду. Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили», - написав він.

Унаслідок атаки побиті вікна у двох п’ятиповерхівках. Люди не постраждали.

У Херсонській області внаслідок обстрілів РФ одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків та приватні автомобілі.

Також російська армія другий день поспіль б’є по Одещині.

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Внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Є займання.

Також, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою.

Відомо, що ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована.

У передмісті Одеси загинув 77-річний чоловік внаслідок осколкових поранень.