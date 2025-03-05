У ніч на 5 березня 2025 року (із 19:30 4 березня) Росія завдала чергового комбінованого ракетно-дронового удару по території України, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ у своєму Телеграм-каналі.

Так, за інформацією ПС, противник атакував трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл., однією зенітною керованою ракетою С-300 із Курської обл. та 181-м ударним БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття 115-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях», – інформують у Повітряних силах.

Більше по темі Обстріли України день за днем 03-05-2025 Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

За даними командування 55 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Інфографіка: командування Повітряних сил ЗСУ

Advertisement

Атаки на Україну 4-5 березня

Уночі ворог атакував Павлоград на Дніпропетровщині ракетами, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі російська армія вдарила ракетами по Павлограду. Пошкоджені два промислові підприємства. На одному з них сталася пожежа. Її рятувальники загасили», - написав він.

Унаслідок атаки побиті вікна у двох п’ятиповерхівках. Люди не постраждали.

У Херсонській області внаслідок обстрілів РФ одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Пошкоджені дві багатоповерхівки, сім приватних будинків та приватні автомобілі.

Також російська армія другий день поспіль б’є по Одещині.

Advertisement

Внаслідок атаки в Одесі є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.