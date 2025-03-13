Обстріли України день за днем 03-13-2025

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Унаслідок ворожої атаки постраждали сім областей України.
В ніч на 13 березня Росія запустила 117 ударних безпілотників типу Shahed, а також балістичну ракети “Іскандер-М” із Курської області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Внаслідок обстрілів у області також було пошкоджено інфраструктуру в Самарівському районі.
У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки, поранено кількох людей.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.