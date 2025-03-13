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LIVE Обстріли України Updated 23хв тому

Обстріли України день за днем 03-13-2025

Слідкуйте на Kyiv Post за тим, як Росія щодня здійснює обстріли України, руйнує інфраструктуру, вбиває мирних людей

Ключові оновлення
Обстріли України день за днем 03-13-2025
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Київ Пост
34хв тому

Сили оборони збили 74 російських дрони, ще 38 локаційно втрачені

Сили оборони збили 74 російських дрони, ще 38 локаційно втрачені
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Київ Пост
38хв тому

Унаслідок ворожої атаки постраждали сім областей України.

В ніч на 13 березня Росія запустила 117 ударних безпілотників типу Shahed, а також балістичну ракети “Іскандер-М” із Курської області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Безпілотники налетіли на Дніпро та область: є постраждалі

Безпілотники налетіли на Дніпро та область: є постраждалі
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Київ Пост
1г тому

Внаслідок обстрілів у області також було пошкоджено інфраструктуру в Самарівському районі.

У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки, поранено кількох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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