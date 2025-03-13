В ніч на 13 березня Росія запустила 117 ударних безпілотників типу Shahed, а також балістичну ракети “Іскандер-М” із Курської області.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Скільки дронів вдалося збити 13 березня

За даними Повітряних сил, дрони летіли з Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська в Росії.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Підтверджено збиття 74 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.

Ще 38 російських БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.

Унаслідок атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Чернігівська, Одеська та Запорізька області.

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Повідомляється також про влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ / Телеграм

Безпілотники атакували Україну: останні результати роботи ППО

У ніч проти 12 березня Росія запустила 133 ударних дрони типу Shahed, три балістичні ракети “Іскандер-М” із тимчасово окупованого Криму та безпілотники-імітатори різних типів. ППО вдалося збити 98 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

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В ніч на 11 березня російська армія знову атакувала Україну. Цього разу ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed, ракету “Іскандер-М” із району Таганрога та безпілотники-імітатори різних типів.

Сили ППО знищили 79 дронів.

У ніч проти 10 березня російська армія запустила 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів. 

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