В ніч на 13 березня Росія запустила 117 ударних безпілотників типу Shahed, а також балістичну ракети “Іскандер-М” із Курської області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
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Скільки дронів вдалося збити 13 березня
За даними Повітряних сил, дрони летіли з Шаталово, Міллерово, Курська, Брянська та Приморсько-Ахтарська в Росії.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Підтверджено збиття 74 ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях.
Ще 38 російських БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені.
Унаслідок атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Чернігівська, Одеська та Запорізька області.
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Безпілотники атакували Україну: останні результати роботи ППО
У ніч проти 12 березня Росія запустила 133 ударних дрони типу Shahed, три балістичні ракети “Іскандер-М” із тимчасово окупованого Криму та безпілотники-імітатори різних типів. ППО вдалося збити 98 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
В ніч на 11 березня російська армія знову атакувала Україну. Цього разу ворог запустив 126 ударних БпЛА типу Shahed, ракету “Іскандер-М” із району Таганрога та безпілотники-імітатори різних типів.
Сили ППО знищили 79 дронів.
У ніч проти 10 березня російська армія запустила 176 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.