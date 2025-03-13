У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки, поранено кількох людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Нічний обстріл Дніпропетровщини: руйнування в Дніпрі та області

8:27: За даними Лисака, внаслідок російської повітряної атаки уранці у четвер, 13 березня, дістали поранення троє людей. Поранені жінки 52, 56 та 82 років. Всіх доправили у лікарню

“Агресор знову масовано атакував Дніпропетровщину безпілотниками. У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Сталася пожежа. Осколкові поранення отримала 52-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості”, – зазначив Лисак.

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Згодом він додав, що в Дніпрі, за уточненою інформацією, пошкоджено багатоповерхівки. Вибито щонайменше 100 вікон. Зайнялися гаражі. Обстеження території продовжується.

Також внаслідок обстрілів в області було пошкоджено інфраструктуру в Самарівському районі. Там також зафіксовано займання. Крім того, знищено автомобіль, ще декілька – пошкоджено. Понівечено багатоквартирний будинок, адмінбудівлю, господарські споруди.

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Повідомляється також про влучання в об’єкт цивільної інфраструктури.

“Бив ворог і по Нікопольщині. Застосовував дрони-камікадзе і важку артилерію. Потерпали Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Постраждала 64-річна жінка. Її госпіталізували. Побита господарська споруда”, – пояснив Лисак.

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Також, за його словами, вранці було гучно і в Синельниківському районі, де також пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, загиблих і поранених немає.

Росія двічі вдарила балістичними ракетами по Кривому Рогу: є загибла

Російські війська вранці 12 березня завдали подвійного ракетного удару балістикою по Кривому Рогу, внаслідок чого загинула 47-річна жінка, яка їхала у тролейбусі, і щонайменше двоє людей отримали поранення.

Загибель жінки підтвердив Сергій Лисак.

Раніше голова ОВА повідомляв про влучання в інфраструктурний об’єкт і виникнення пожежі. Була попередня інформація про одного пораненого.

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У Дніпрі ввечері 11 березня, під час повітряної тривоги, російські війська атакували місто ударними безпілотниками, що призвело до вибухів та руйнувань.

Обстріл пошкодив близько 10 приватних будинків, дитсадок і школу (вибиті вікна). Інформації про жертв немає.

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